Penta: ¿El luchador que más veces ha defendido su título en WWE de los actuales campeones?

Uno de los campeones en el elenco principal de WWE se ha robado los reflectores al ser uno de los luchadores que más participación tiene en la empresa. Penta no ha hecho más que defender su campeonato intercontinental las veces que pueda, incluso, retando a luchadores que no han buscado la oportunidad por su presea.

El ejemplo más reciente se dio en la más reciente edición de Raw, en donde venció a Je'von Evans, pero tan solo unos minutos después ya había lanzado el reto para Rey Mysterio y una próxima lucha por el cinturón que ostenta en oriundo de Ecatepec.

Penta quiere defender su título ante Rey Mysterio | Captura de pantalla

¿Penta ha defendido más que otros?

El actual campeón intercontinental no ha dejado de ser relevante en el elenco principal de WWE, pues desde que ganó el cinturón midcard el 2 de marzo en Monday Night Raw, el mexicano ha defendido de manera exitosa ocho veces esa presea que le costó un año y mucho arduo trabajo poder conseguir.

La primera de ellas fue ante El Original Grande Americano, también como parte de la cartelera de los lunes por la noche, en donde terminó saliendo victorioso por primera vez en este gran reinado; después vino lo que puede ser una de las mejores luchas de este lapso en la carrera del Cero Miedo, pues ante Dragon Lee logró tener una defensa titular exitosa mediante un combate que levantó a más de uno de su asiento.

Penta vs Dominik Mysterio | wwe.com

La tercera defensa fue una que estaba obligada en el calendario, pues Dominik Mysterio obtuvo su revancha por el título que en algún momento tuvo en su cintura, pero de nueva cuenta ganó el procedente de Ecatepec; como parte de la cartelera en el Madison Square Garden, Penta defendió su campeonato ante Kofi Kingston en lo que posteriormente se convirtió en una de sus últimas luchas dentro de la empresa.

La quinta defensa fue significado de un momento histórico, pues Penta decidiño que para ser un buen campeón, tenía que defender en cualquier lugar que se le requiriera, por lo que su rival fue El Hijo del Vikingo, y su defensa titular se terminó dando en AAA. Pero para hablar de escenarios relevantes, la sexta defensa tuvo lugar en WrestleMania, donde en una gran contienda logró retener sobre Je'von Evans, JD McDonaugh, Rusev, Dragon Lee y Rey Mysterio.

Las últimas dos defensas ya se dieron en fechas mucho más recientes, una de ellas el pasado 23 de mayo en Saturday Night's Main Event ante Ethan Page, para después den Monday Night Raw volverse a enfrentar a Je'von Evans y, en otra lucha de escándalo, sacar el resultado a su favor a través de su Mexican Destroyer.

Penta defendió en WrestleMania ante cinco rivales más | wwe.com

¿Es el campeón que más ha defendido?

La respuesta es muy obvia y muy directa: Sí; sin embargo, vale la pena aclarar cuántas veces han defendido los campeones actuales sus preseas. Comenzando con los campeones mudniales, pues tanto Cody Rhodes como Roman Reigns llevan dos y una, pero cabe aclarar que, al menos el Jefe Tribal, lleva mucho menos tiempo con su presea actual.

Otro con los que quizás no sea tan justa la comparación es con Trick Williams, pues el norteamericano apenas ganó su campeonato de Estados Unidos el mismo día en el que Penta tuvo su sexta defensa, pero con Becky Lynch y Tiffany Stratton, campeonas midcard, pero de la división femenina, sí se puede comparar, porque juntas no tienen más que seis defensas exitosas.

Trick Williams reteniendo su Campeonato de los Estados Unidos ante Sami Zayn | CAPTURA DE WWE