Los Chicos Heyman: Estos han sido los luchadores más destacados bajo la tutulea de Paul Heyman

Brock Lesnar, Roman Reigns y CM Punk encabezan la lista de luchadores más importantes que han alcanzado la cima de WWE bajo la tutela de Paul Heyman, una de las mentes más influyentes en la historia de la lucha libre profesional. Conocidos popularmente como “Paul Heyman Guys”, estos nombres marcaron distintas eras dentro de la industria.

La figura de Heyman, inducido al WWE Hall of Fame en 2024, ha sido sinónimo de estrategia, dominio en el micrófono y construcción de personajes de alto impacto. Su alianza con diversas superestrellas funcionó como un impulso decisivo hacia el estrellato mundial, convirtiendo a varios luchadores en campeones, leyendas y protagonistas de momentos históricos.

Paul Heyman y Brock Lesnar | WWE.COM

Los líderes de la lista de Paul Heyman Guys

Brock Lesnar es considerado el “Paul Heyman Guy” original e indiscutible. Heyman lo presentó en 2002 como “The Next Big Thing” y se convirtió en su voz mientras Lesnar arrasaba con el róster de WWE, hasta convertirse en el campeón más joven en la historia de la empresa.

Roman Reigns también vivió una transformación definitiva junto a Heyman, quien adoptó el papel de su “Wise Man” durante la etapa de The Bloodline. Esta alianza fue clave para construir un reinado histórico de más de 1,300 días como Campeón Universal, consolidando a Reigns como una de las figuras más dominantes de la era moderna.

Roman Reigns alcanzó su máximo potencial junto a Heyman | wwe.com

CM Punk, por su parte, popularizó el término “Paul Heyman Guy” durante su famosa Pipebomb de 2011. Heyman respaldó a Punk desde sus etapas previas en el desarrollo y posteriormente lo acompañó durante su icónico reinado de 434 días como Campeón de WWE, uno de los más recordados de las últimas décadas.

El legado de Paul Heyman en WWE y la lucha libre

Además de sus tres nombres más representativos, Paul Heyman también estuvo vinculado con campeones mundiales como Kurt Angle, The Big Show y Rob Van Dam. Angle encontró en Heyman a un aliado estratégico a finales de 2002, mientras que Big Show conquistó el oro máximo tras la traición de Heyman a Brock Lesnar.

Rob Van Dam representó el espíritu extremo de la ECW original bajo la visión de Heyman. Su coronación en 2006, cuando unificó el Campeonato de WWE y el de ECW, fue uno de los momentos más importantes para los seguidores de aquella marca extrema que marcó a toda una generación. El legado de Heyman también se extiende a nombres históricos como “Stunning” Steve Austin y Mean Mark Callous, quien más tarde se convertiría en The Undertaker. Ambos trabajaron con Heyman antes de transformarse en dos de las figuras más grandes en la historia de la lucha libre profesional.

Paul Heyman es el máximo manager en la historia de WWE | wwe.com