¿Quién es Andrea Bazarte? La novia del Grande Americano que también triunfa en WWE

El nombre de Andrea Bazarte ha comenzado a sonar con mucha fuerza dentro del mundo de la lucha libre, especialmente por su relación con Ludwig Kaiser, conocido actualmente como el Grande Americano en AAA y WWE.

La conductora de WWE en Español y AAA ha sido vista en múltiples ocasiones junto al luchador alemán, incluyendo apariciones públicas en México y eventos deportivos a lo largo de los meses, hasta confirmar su romance en el tiempo reciente.

¿Quién es Andrea Bazarte?

Andrea Bazarte es una conductora, influencer y exreina de belleza vinculada actualmente a WWE en Español y AAA. Nació en Texas, Estados Unidos, aunque creció gran parte de su vida en México, lo que le permitió convertirse en uno de los rostros más importantes para el mercado latino de la empresa.

Además de su faceta dentro del entretenimiento deportivo, Bazarte cuenta con una licenciatura en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey y tuvo participación en certámenes de belleza como Reina Mexicana Universal y Reina Hispanoamericana, título que ganó en 2021 representando a México.

Actualmente, Andrea trabaja como host y reportera de WWE en Español y AAA, realizando entrevistas, dinámicas y cobertura de eventos para la audiencia latina de ambas compañías.

Su relación con Ludwig Kaiser

Los rumores sobre su romance con Ludwig Kaiser comenzaron a finales de 2025, cuando ambos fueron captados juntos durante un partido entre Monterrey y Tigres en las afueras del Gigante de Acero, donde se les vio bailando juntos. Desde entonces, las apariciones públicas y las interacciones en redes sociales aumentaron considerablemente.

Andrea Bazarte también ha acompañado al Grande Americano en los últimos eventos relacionados con WWE y AAA, hasta convertirse en una de las razones por las que lucha Grande Americano contra el Original Grande Americano, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas actualmente dentro del mundo de la lucha libre.