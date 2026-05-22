Graban comercial de TikTok en la SCJN y colaboradoras renuncian tras polémica

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra revisando el uso de sus instalaciones después de que en redes sociales se difundieran videos grabados dentro de oficinas del Alto Tribunal para promocionar productos de la marca Snack’in For You.

El caso comenzó a viralizarse el pasado 20 de mayo, cuando usuarios de TikTok identificaron que los clips fueron grabados presuntamente en oficinas ubicadas dentro del edificio de la Corte, en avenida José María Pino Suárez número 2, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En los videos aparecen al menos dos mujeres utilizando espacios laborales como escenario para recrear situaciones humorísticas relacionadas con el ambiente de oficina mientras consumen distintas botanas. En una de las escenas incluso se escucha la frase: “tu jefa es estricta, pero también es tu bestie”.

Colaboradoras vinculadas a la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo aparecieron en videos de TikTok./ Captura de pantalla

¿Qué dijo la SCJN sobre los videos grabados dentro de sus oficinas?

La Suprema Corte informó este 21 de mayo que solicitó el retiro inmediato del material y confirmó que inició una revisión para determinar si existió uso indebido de espacios, recursos o tiempo laboral dentro de las instalaciones oficiales.

En un comunicado, el Máximo Tribunal aclaró que sus oficinas únicamente pueden utilizarse para actividades relacionadas con funciones jurisdiccionales e institucionales, por lo que cualquier uso comercial o de promoción privada necesita autorización previa.

SOBRE ESTE NUEVO ESCANDALO DE OTRO INFLUENCER HACIENDO VÍDEOS PUBLICITARIOS EN LA CORTE DEL ACORDEÓN



Ha habido un comentario en mi post que señala directamente a una licenciada quien estaría adscrita a la ponencia de @IrvingEspinosa_ ojalá que @SCJN se pronuncie al respeto👇 https://t.co/2DKjIjmDSF pic.twitter.com/8VwUTg5g5F — Ernesto Guerra | #ÚltimaLegislativa🗳️ (@ErnestoGuerra_) May 21, 2026

La Corte también precisó que ni el ministro Irving Espinosa Betanzo ni la SCJN autorizaron la grabación o difusión de contenido comercial dentro de la ponencia donde trabajaban las personas involucradas.

Además, señaló que la difusión del material se realizó “a título estrictamente personal” y que el contenido “no representa, respalda ni constituye una actividad institucional” de la Suprema Corte.

La SCJN abrió una investigación tras la difusión de comerciales grabados dentro de sus oficinas./ SCJN

Colaboradoras presentaron su renuncia tras la polémica

De acuerdo con la información difundida por la SCJN, las trabajadoras que aparecen en los videos presentaron su renuncia “con efectos inmediatos y con carácter irrevocable" tras la polémica generada en redes sociales.

La Suprema Corte también confirmó que los videos ya fueron retirados de las cuentas donde originalmente se publicaron, mientras continúan las investigaciones internas para revisar el posible uso indebido de mobiliario, oficinas y recursos institucionales.

En uno de los clips, las participantes simulan formar parte de un reality show donde una de ellas se come las botanas de su jefa porque no la deja salir de la oficina. En otro video, las colaboradoras aparecen compartiendo alimentos mientras representan una relación amistosa con su superiora.