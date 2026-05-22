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Futbol

México y su saldo positivo contra selecciones africanas

México ya ha enfrentado a Ghana | MEXSPORT
Aldo Martínez
Aldo Martínez 19:07 - 21 mayo 2026
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El equipo mexicano suma más de 20 victorias ante naciones del CAF

A solo unas horas de que se juegue el primero de los últimos tres partidos de preparación de la Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo 2026, el combinado nacional llega a la ciudad de Puebla con la ilusión y a estadística a su favor, pues la histórica dictamina que al Tri se le dan muy bien las escuadras africanas.

México venció 2-0 a Ghana | MEXSPORT

¿Cómo es el panorama de México vs Africa?

El próximo país anfitrión de la justa del verano luce como amplio favorito ante su rival, la Selección de Ghana, no sólo en las estadística mano a mano, sino contra la federación en general, pues hace más de 20 años que México no cae ante un rival africano, además de sumar una racha de 21 victorias, 8 empates y 5 derrotas en 34 enfrentamientos.

En sus últimos ocho duelos contra africanos, México logró obtener cinco victorias, dos empates y ninguna derrota, siendo la más reciente una victoria ante la misma Selección de Ghana, dejando un marcador de 2-0. 

Álvarez anotó en el duelo amistoso de México frente a Camerún

  • Octubre 2023: México 2-0, Ghana

  • Junio 2023: México 2-2, Camerún

  • Mayo 2022: México 2-1, Nigeria

  • Julio 2021: México 4-0, Nigeria

  • Octubre 2020: México 2-2, Argelia

  • Junio 2017: México 1-0, Ghana

  • Febrero 2016: México 2-0, Senegal

La disputa por el balón en el México contra Nigeria | FMF

Cierre de filas de cara al Mundial 2026

Con poco menos de un mes de tiempo antes de que arranque la Copa del Mundo, Javier Aguirre y sus pupilos se enfilan para sus últimos tres duelos de preparación antes de su debut ante Sudáfrica el 11 de junio en la cancha del Estadio Banorte

La diferencia de este juego de preparación será que el Vasco aún no cuenta con todo el equipo completo, pues los seleccionados que militan en el futbol europeo au pertenecen con sus clubes, por lo que se unirán al Tricolor en el cierre de esta ‘pretemporada’, la cual además del juego contra Ghana incluye un par de amistosos más (Australia y Serbia).

Entrenamiento de la Selección Mexicana en el CAR | IMAGO7
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