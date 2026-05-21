México vs Ghana ¿En dónde ver y a qué hora ver el partido amistoso?
México entra en la recta final de su preparación para la Copa del Mundo. A sólo tres semanas de inaugurar la justa mundialista frente a Sudáfrica, el conjunto dirigido por Javier Aguirre sostendrá un partido amistoso clave ante Ghana.
El encuentro servirá como la prueba definitiva para que el 'Vasco' Aguirre termine de definir su lista de convocados y evalúe el ritmo de varias de sus figuras.
Para este compromiso, las "Estrellas Negras" llegan comandadas por el experimentado técnico portugués Carlos Queiroz. Aunque no contarán con figuras europeas como Thomas Partey o Antoine Semenyo debido a que no es fecha FIFA obligatoria, el cuadro africano buscará romper la racha negativa y afinar su propio cuadro de cara al Grupo L del Mundial, donde jugará contra Inglaterra, Croacia y Panamá.
Historial de Encuentros
2023: México 2 - 0 Ghana
2017: México 1 - 0 Ghana
2008: México 2 - 1 Ghana
2006: México 1 - 0 Ghana
Figuras a Seguir
México
Edson Álvarez: Tras un año con minutos limitados en Europa, el "Machín" necesita este partido para retomar ritmo competitivo en el mediocampo y consolidarse como el líder de la columna vertebral del Tri.
Luis Chávez: El mediocampista se integró de inmediato a la concentración de largo aliento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) tras terminar su participación en el extranjero. Su golpeo de balón y distribución serán vitales.
Gilberto Mora: El joven talento ya se encuentra recuperado y Javier Aguirre lo tiene bajo la lupa. Este partido es su oportunidad de oro para demostrar que merece un lugar en la convocatoria final de la FIFA.
Ghana
Ibrahim Osman: Ante la ausencia de los referentes ofensivos habituales, el atacante es el llamado a comandar la ofensiva de las Estrellas Negras gracias a su desequilibrio y velocidad en el último tercio.
David Oduro: El joven lateral, con recorrido en el futbol formativo del Barcelona, destaca en la lista alternativa de Queiroz y buscará llenarle el ojo a su técnico de cara a la lista mundialista definitiva.
¿Dónde y cuándo ver?
El encuentro contará con una cobertura total en televisión abierta, restringida y plataformas de streaming el viernes 22 de mayo a las 20:00 hrs:
Televisión abierta: Canal 5 y Azteca 7
Streaming: VIX