México vs Ghana ¿En dónde ver y a qué hora ver el partido amistoso?

México

Edson Álvarez: Tras un año con minutos limitados en Europa, el "Machín" necesita este partido para retomar ritmo competitivo en el mediocampo y consolidarse como el líder de la columna vertebral del Tri.

Luis Chávez: El mediocampista se integró de inmediato a la concentración de largo aliento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) tras terminar su participación en el extranjero. Su golpeo de balón y distribución serán vitales.

Gilberto Mora: El joven talento ya se encuentra recuperado y Javier Aguirre lo tiene bajo la lupa. Este partido es su oportunidad de oro para demostrar que merece un lugar en la convocatoria final de la FIFA. Ghana

Ibrahim Osman: Ante la ausencia de los referentes ofensivos habituales, el atacante es el llamado a comandar la ofensiva de las Estrellas Negras gracias a su desequilibrio y velocidad en el último tercio.