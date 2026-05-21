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¿Eres flojo en tu trabajo? Empresas ya no podrán despedirte por baja productividad

Proponen reforma laboral contra despidos ambiguos en México. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:03 - 21 mayo 2026
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La iniciativa busca impedir que las empresas despidan trabajadores usando argumentos ambiguos sin pruebas comprobables

Una nueva iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) busca endurecer las reglas para que las empresas justifiquen de manera clara y objetiva cualquier despido laboral en México.

La propuesta, impulsada por el diputado de Morena, Armando Corona Arvizu, plantea modificar el artículo 47 de la LFT para evitar que los patrones utilicen argumentos ambiguos o subjetivos al momento de rescindir contratos laborales.

Empresas tendrían que justificar con evidencias cualquier rescisión laboral si avanza la iniciativa. / iStock

¿Qué cambiaría con la reforma laboral?

De aprobarse la iniciativa, las empresas ya no podrían despedir trabajadores utilizando frases genéricas como:

  • “Baja productividad”

  • “Pérdida de confianza”

  • “Recorte de personal”

  • “Reestructuración”

  • “Por así convenir a los intereses del patrón”

sin presentar pruebas o hechos verificables que sustenten la decisión.

La reforma obligaría a los empleadores a entregar avisos de rescisión con información detallada sobre:

  • Tiempo, modo y lugar de los hechos

  • Evidencias concretas

  • Circunstancias verificables

  • Descripción objetiva de la causa del despido

Despidos injustificados podrían aumentar si no hay pruebas

Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es que cualquier despido sin pruebas claras podría considerarse automáticamente como injustificado.

Esto permitiría que el trabajador reclame indemnización, prestaciones y otros derechos laborales ante tribunales. Además, la iniciativa contempla sanciones para empresas que incumplan con los nuevos requisitos.

La reforma laboral busca impedir despidos basados en argumentos ambiguos o sin pruebas comprobables. / iStock

Reforma también busca frenar “renuncias forzadas”

La iniciativa también pretende combatir las llamadas “renuncias voluntarias forzadas”, una práctica denunciada por trabajadores y especialistas laborales desde hace años.

El proyecto establece que incluso las renuncias deberán cumplir con ciertos requisitos legales, como:

  • Documento firmado y fechado

  • Explicación clara de la terminación laboral

  • Información sobre finiquito e indemnización

  • Garantía de que no existió presión y la renuncia es libre

En caso de no cumplir con estos elementos, el proceso también podría considerarse un despido injustificado.

¿La reforma ya fue aprobada?

Hasta el momento, la propuesta continúa en proceso legislativo dentro de la Cámara de Diputados y aún deberá ser discutida y votada antes de entrar en vigor.

La propuesta pretende fortalecer la protección legal de empleados ante despidos injustificados. / iStock
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