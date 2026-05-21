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Asesinan a cantante “Degezeta” en Culiacán tras salir de un estudio de grabación

El cantante urbano “Degezeta” fue asesinado la noche del 20 de mayo en Culiacán, Sinaloa.
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:46 - 21 mayo 2026
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El cantante sonorense de música urbana Mario Alberto Barreto Domínguez, conocido como “Degezeta”, fue asesinado a balazos junto a un integrante de su staff

La música urbana en el noroeste del país se encuentra de luto tras el asesinato de Mario Alberto Barreto Domínguez, mejor conocido como “Degezeta”, joven cantante originario de Hermosillo, Sonora, quien murió durante un ataque armado registrado en Culiacán, Sinaloa.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles 20 de mayo de 2026, luego de que el artista de 22 años saliera de un estudio de grabación acompañado de Iván Marlon, de 45 años, integrante de su equipo de trabajo.

Minutos antes del ataque, el reguetonero había compartido una historia en su cuenta de Instagram. Después abordó un vehículo Nissan Versa gris, pero mientras circulaban por las inmediaciones del estadio de béisbol de Tomateros de Culiacán, fueron interceptados por hombres armados.

Sujetos armados interceptaron el vehículo donde viajaba el cantante junto a un integrante de su staff./ IG

¿Cómo ocurrió el ataque contra “Degezeta” en Culiacán?

El atentado ocurrió cerca de las 9 de la noche en el cruce de las calles Constitución y Jesús Andrade, en la colonia Miguel Alemán, frente al estadio Ángel Flores.

De acuerdo con reportes preliminares y testimonios recabados por autoridades, los agresores aprovecharon el alto de un semáforo para acercarse al automóvil y disparar en repetidas ocasiones contra los ocupantes.

Tras el ataque, Mario Alberto Barreto quedó sin vida junto a Iván Marlon. Una de las víctimas permaneció dentro del vehículo, mientras que el otro cuerpo quedó tendido sobre el asfalto.

Elementos del Ejército Mexicano y corporaciones de seguridad acudieron al sitio para acordonar la zona, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) realizaron las diligencias y levantamiento de evidencia para integrar la carpeta de investigación.

“Degezeta” había salido de un estudio de grabación momentos antes del atentado./ X

La carrera musical de “Degezeta”

Mario Alberto Barreto Domínguez nació en Hermosillo, Sonora, y desde temprana edad mostró interés por la música. Inició dentro del rap y con el paso del tiempo evolucionó hacia sonidos urbanos y reggaetón.

Después de varios años trabajando de manera independiente, logró firmar recientemente con la disquera Hyphy Music, paso que representaba uno de los momentos más importantes en el crecimiento de su carrera artística.

En 2023 lanzó oficialmente su sencillo “No Quiero Perder El Tiempo”, mientras que en 2025 presentó el álbum “Me Voy Con La Otra Club Remix”, integrado por cinco canciones.

Entre los temas que comenzaron a ganar popularidad entre sus seguidores destacan “TOSTO NAZO”, “Welcome To The Club”, “Chanel” y “Mentira Burna”.

Apenas cinco días antes de su asesinato, el cantante había estrenado en plataformas digitales el tema “Glopeta”, publicado el pasado 15 de mayo de 2026.

Los restos del artista fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Culiacán para realizar la necropsia de ley. Posteriormente, sus familiares realizarán el traslado a Hermosillo, donde será velado y despedido por sus seres queridos.

Mario Alberto Barreto Domínguez tenía 22 años y era originario de Hermosillo, Sonora./ Luz Noticias
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