Cristiano Ronaldo conquista su primer título con Al Nassr y lo celebra junto a Georgina y sus hijos

El delantero portugués Cristiano Ronaldo finalmente consiguió su primer campeonato con Al Nassr luego de una temporada llena de presión y expectativas en la Liga Profesional Saudí. Tras varios intentos fallidos desde su llegada al futbol árabe, el atacante levantó el trofeo de liga y posteriormente compartió el festejo junto a su familia a través de redes sociales.

El conjunto saudí logró coronarse campeón en una jornada decisiva disputada en el Alawwal Park, donde derrotó por marcador de 4-1 al Damac FC. El encuentro representó un momento importante para el histórico atacante portugués, quien fue una de las figuras del partido con dos anotaciones.

Desde su llegada al futbol saudí, Cristiano Ronaldo había quedado cerca de conseguir títulos locales e internacionales, pero en distintas ocasiones el equipo no logró concretar los objetivos. Esta vez, Al Nassr respondió en el cierre de temporada y consiguió asegurar el campeonato ante su afición.

Cristiano Ronaldo festejando su gol 970 | x:@ AlNassrFC

Cristiano Ronaldo fue figura en la victoria de Al Nassr

El partido comenzó con cierta tensión debido a la importancia del resultado, pero Al Nassr logró tomar ventaja al minuto 23 gracias a una anotación del senegalés Sadio Mané. Con el paso de los minutos, el equipo local ganó confianza y controló el desarrollo del encuentro.

Ya en la segunda mitad apareció Cristiano Ronaldo. El portugués marcó un gol de tiro libre que amplió la diferencia y posteriormente volvió a hacerse presente en el marcador con un disparo de pierna derecha. Más adelante, Kingsley Coman también colaboró con otro tanto para encaminar la goleada.

Con la ventaja en el marcador, Al Nassr manejó el partido hasta el silbatazo final y aseguró el campeonato saudí. Cristiano Ronaldo salió de cambio al minuto 87 entre aplausos de los aficionados presentes en el estadio.

Cristiano Ronaldo campeón campeón en Al Nassr | x:@AlNassrFC

Tras finalizar el encuentro, las cámaras captaron al delantero portugués envuelto en la bandera de Portugal mientras mostraba una evidente emoción por conseguir el título. El atacante no pudo contener las lágrimas durante los festejos sobre el terreno de juego.

El campeonato representa un momento importante en la carrera del futbolista, quien amplía su historial de títulos en distintas ligas del mundo después de sus etapas en clubes europeos.

El festejo familiar de CR7 se volvió viral en redes sociales

Horas después de la consagración, Cristiano Ronaldo utilizó sus cuentas oficiales para compartir imágenes y mensajes relacionados con el campeonato conseguido por Al Nassr. Las publicaciones rápidamente generaron reacciones entre aficionados y seguidores del futbolista portugués.

Entre todas las fotografías difundidas, una de las más comentadas fue una imagen en la que aparece acompañado por su pareja Georgina Rodríguez y cuatro de sus hijos mientras presume la medalla de campeón obtenida con el club saudí.