Javier Aguirre compara a Julián Quiñones con Hugo Sánchez tras su campeonato de goleo

El gran momento de Julián Quiñones en el futbol internacional sigue dando de qué hablar y ahora fue Javier Aguirre quien se rindió ante el delantero mexicano en conferencia de prensa previo al compromiso del Tri, comparándolo incluso con Hugo Sánchez por poner en alto el nombre del futbol mexicano en el extranjero.

Durante la conferencia de prensa, el estratega del Tricolor destacó el campeonato de goleo conseguido por Quiñones en la Saudí Pro League y aseguró que este tipo de logros generan orgullo para todo México, tal como ocurrió en su momento con Hugo Sánchez en España.

Fantástico, muy buena noticia. Todos los que estamos aquí veíamos con mucho orgullo los logros de Hugo Sánchez

Nos daba mucha ilusión verlo los domingos en la televisión y que Hugo metiera goles y pusiera en alto el futbol mexicano

Javier Aguirre elogia el impacto de Julián Quiñones

El entrenador nacional recordó incluso la experiencia que vivió junto a Hugo Sánchez en la Copa del Mundo de 1986, asegurando que tenerlo dentro del equipo transmitía tranquilidad por todo lo que representaba para el futbol mexicano.

Ahora, Aguirre considera que Julián Quiñones está construyendo algo similar gracias a sus actuaciones con el Al-Qadisiya.

Ahora Julián repite esta historia de que un futbolista mexicano sea campeón goleador en otro país, pues también es motivo de orgullo

Julián Quiñones | X: @AlQadsiahEN

Además, el Vasco destacó el esfuerzo que realizó Quiñones para convertirse rápidamente en una de las figuras más importantes de su club, especialmente tras la salida de Pierre-Emerick Aubameyang.

Es un buen muchacho, se lo merece. Le ganó la entrada al equipo a media temporada, mejoró muchísimo

Le quitaron a Aubameyang, que era un referente, y él se fue haciendo goles

Julián Quiñones tras conseguir titulo de goleo | x:@Alqadsiah

¿Javier Aguirre confirma la presencia de Julián Quiñones en el Mundial 2026?

Aunque Javier Aguirre evitó asegurar nombres rumbo a la Copa del Mundo de 2026, sí dejó claro que Julián Quiñones es un futbolista muy valorado dentro de la Selección Mexicana.

Yo creo que Julián es un gran profesional, lo ha demostrado y ojalá nos venga a aportar cosas

Las palabras del Vasco fueron interpretadas como una señal positiva rumbo al Mundial de 2026, donde Quiñones apunta a convertirse en una de las piezas importantes del ataque mexicano gracias al nivel que ha mostrado en los últimos meses.