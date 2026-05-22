¡MVP para rato! Matthew Stafford firmó extensión de contrato con los Rams

El MVP se queda para una temporada más. Matthew Stafford aún no piensa en el retiro y los Rams parecen estar contento con ello pues, este jueves firmaron una extensión de contrato por una temporada más.

Tras el mejor año individual en su carrera, Stafford ahora quiere comandar al conjunto californiano a un nuevo Super Bowl y poder conseguir el segundo anillo de campeón previo a dejar el deporte. Ante esto, aseguró mantenerse en la franquicia hasta el final del 2027.

Stafford buscará encabezar una victoria en Wembley | AP

El nuevo contrato de Stafford

El mariscal de campo de 38 años tenía un año más en su último contrato, mismo que firmó en el 2025. Dicho acuerdo mantenía al QB en Los Ángeles dos años a cambio de 84 millones de dólares de los cuales 80 eran garantizados.

Este acuerdo significaría que, tras la temporada 2026 el mariscal de campo sería o agente libre o podría retirarse. Sin embargo, este jueves el mariscal de campo llegó a un acuerdo para extender la unión por una temporada más a cambio de 55 millones de dólares.

Con este nuevo contrato, ahora Stafford está asegurado con el equipo hasta el final de la temporada 2027 con 105 millones de dólares restando en su contrato.

Stafford no suele jugar bien en estas condiciones | AP

Los números de Stafford

Matthew Stafford ahora seguirá creciendo su leyenda con el equipo angelino luego de que, en los últimos años ha disputado 74 juegos sumando un rating de 98.5 tras lanzar para 19,407 yardas, 141 touchdowns y tan sólo 52 intercepciones.

La temporada pasada además, Stafford fue el MVP de la NFL luego de lanzar para 4707 yardas, 48 pases de anotación y tan sólo ocho intercepciones. Además tuvo un récord de 12 triunfos y cinco derrotas y llegó hasta la Final de conferencia donde perdieron ante los eventuales campeones Seattle Seahawks.

Stafford ganó el premio por primera vez en su carrera | AP

¿Mala planeación de los Rams?

Este movimiento, sin embargo, contradice las selección de primera ronda del Draft de este año del equipo. Con el Pick 13 global, los angelinos eligieron al mariscal de campo Ty Simpson en lo que parecía una elección con miras al futuro.