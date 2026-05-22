¿Guarda a Carrasquilla para la Vuelta? Efraín Juárez sorprende en su 11 inicial

Club Universidad visita el Estadio Ciudad de los Deportes para disputar el primer capítulo de la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX, en el que sabe que no perder es vital para poder cerrar las cosas de buena forma en el Olímpico Universitario.

¿Quién jugará por Carrasquilla?

Para la Ida, Efraín Juárez lanzó a su equipo con una ligera modificación, pues Adalberto Carrasquilla iniciará en la banca; en su lugar estará Santiago Trigos, quien tuvo pocos minutos a lo largo del torneo

Con un perfil más defensivo que Carrasquilla, Trigos será el encargado de acompañar a Pedro Vite en el mediocampo. El mexicano recibirá minutos en uno de los duelos más importantes del equipo.

Carrasquilla en un tiro ante Pachuca en Semifinales de Vuelta | MEXSPORT

Los minutos de Trigos

Trigos solo sumó minutos en tres encuentros del Clausura 2026: ante Chivas (15 minutos), Pachuca en torneo regular (8 minutos) y ante los Tuzos nuevamente en la Semifinal de Vuelta (4 minutos).

Por otro lado, Universidad Nacional salta a la cancha del Ciudad de los Deportes con sus atacantes titulares, Juninho y Robert Morales, lo que deja ver que Efraín Juárez propondrá partido en la Ida.

Efraín Juárez saliendo del Olímpico Universitario | MEXSPORT