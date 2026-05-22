¡Ni las Chivas se quisieron perder la Final! Captan a aficionado rojiblanco afuera del Ciudad de los Deportes

La Final de Ida entre Cruz Azul y Pumas paralizó a la Ciudad de México y dejó una imagen bastante curiosa en los alrededores del Estadio Ciudad de los Deportes: un aficionado de Chivas fue captado entre la multitud horas antes del encuentro.

Mientras miles de seguidores celestes y universitarios llegaban al inmueble para apoyar a sus equipos, la presencia del “chivahermano” no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

¡NADIE QUIERE PERDERSE LA FINAL! 😅



Un aficionado de Chivas fue captado en los alrededores del Estadio Ciudad de los Deportes.



¡Gonzalo esa no es tu familia! pic.twitter.com/s00nAifqFH — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 22, 2026

¡Nadie quiere perderse la Final!

El ambiente alrededor del estadio estuvo lleno de aficionados de ambos equipos, vendedores, cánticos y largas filas para ingresar al inmueble; sin embargo, uno de los momentos más llamativos fue la aparición del fan rojiblanco.

Aunque Chivas quedó fuera de la pelea por el título ante Cruz Azul, eso no impidió que uno de sus seguidores decidiera asistir al evento más importante del futbol mexicano para disfrutar el ambiente de una nueva final de Liga MX.

Jugadores de Cruz Azul en celebración ante Chivas | MEXSPORT

Las redes reaccionaron al “infiltrado”

Como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron rápidamente a la presencia del aficionado de Chivas, generando bromas y comentarios entre seguidores de distintos equipos.

Algunos usuarios tomaron la situación con humor, señalando que “ni los chivahermanos quisieron perderse la Final”, mientras otros destacaron el gran ambiente que se vivió en los alrededores del Ciudad de los Deportes previo al silbatazo inicial.