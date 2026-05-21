Todo lo que debes saber sobre la Final Pumas vs Cruz Azul

Dos históricos, dos de los llamados 'Cuatro Grandes' del futbol mexicano, Pumas y Cruz Azul se miden en la Final por el título de Liga del Clausura 2026, en una serie que se pronóstica será vibrante y paralizará la capital del país.

Universidad llega como líder del torneo, con 36 puntos, un récord de la institución para un torneo corto de 17 jornadas; mientras que Cruz Azul, como tercero, solamente con tres unidades abajo (33) y con un inesperado cambio de maquinista, luego de concluir la Fecha 16, con la llegada de Joel Huiqui, en sustitución de Larcamón.

Agustín Palavecino y Jordan Carrillo en partido de Cruz Azul y Pumas en la Liga MX | IMAGO 7

Cómo llegan a la Final

El camino del cuadro auriazul hacia la Final ha sido más complejo, tras empatar sus dos serie de Cuartos y Semifinales, ante América (6-6) y Pachuca (1-1) y avanzar con el reglamento en la mano. Caso opuesto, el viaje invicto de los cruzazulinos que doblegaron en el global al Atlas (4-2) y a Chivas (4-3).

Golazo de Jordan Carrillo ante Pachuca que mete a Pumas en la final | MEXSPORT

Ambos comparten malarias

Ambos protagonistas llegan con una deuda pendiente con su propio linaje, acabar con sus respectivas malarias, los del Pedregal con 15 años sin levantar un título de Liga y los Cementeros con un lustro, por lo que ahora a esta rivalidad se le conoce como el 'Clásico de la Obsesión' en busca de ceñirse la corona que dejó vacante el Toluca y estos son los datos a seguir.

Los datos a seguir de la Final del Cl. 2026