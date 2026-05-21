Todo lo que debes saber sobre la Final Pumas vs Cruz Azul
Dos históricos, dos de los llamados 'Cuatro Grandes' del futbol mexicano, Pumas y Cruz Azul se miden en la Final por el título de Liga del Clausura 2026, en una serie que se pronóstica será vibrante y paralizará la capital del país.
Universidad llega como líder del torneo, con 36 puntos, un récord de la institución para un torneo corto de 17 jornadas; mientras que Cruz Azul, como tercero, solamente con tres unidades abajo (33) y con un inesperado cambio de maquinista, luego de concluir la Fecha 16, con la llegada de Joel Huiqui, en sustitución de Larcamón.
Cómo llegan a la Final
El camino del cuadro auriazul hacia la Final ha sido más complejo, tras empatar sus dos serie de Cuartos y Semifinales, ante América (6-6) y Pachuca (1-1) y avanzar con el reglamento en la mano. Caso opuesto, el viaje invicto de los cruzazulinos que doblegaron en el global al Atlas (4-2) y a Chivas (4-3).
Ambos comparten malarias
Ambos protagonistas llegan con una deuda pendiente con su propio linaje, acabar con sus respectivas malarias, los del Pedregal con 15 años sin levantar un título de Liga y los Cementeros con un lustro, por lo que ahora a esta rivalidad se le conoce como el 'Clásico de la Obsesión' en busca de ceñirse la corona que dejó vacante el Toluca y estos son los datos a seguir.
Los datos a seguir de la Final del Cl. 2026
Es la Final 85 de la historia desde la temporada 1970-71 (54 veces ha ganado el equipo que cierra como local la Vuelta y 30 el equipo visitante).
Pumas y Cruz Azul se vuelven a ver en una Final, 45 años después, desde la temporada 1980-81 y la serie se encuentra empatada 1-1.
Es la Final 13 en Liga MX entre el líder y el tercer lugar; cada posición ha ganado seis veces, aunque Cruz Azul nunca se ha coronado como tercero, Pumas suma dos campeonatos como uno.
Universidad jugará su Final 15, para igualar en el tercer lugar de más disputadas a Toluca y Tigres, ha ganado siete por siete derrotas.
La Máquina jugará su Final 19, es el segundo equipo con más disputadas, solo detrás del América (22), ha ganado siete, por 11 derrotas, la mayor cantidad de la historia.
Con la presencia del líder y el tercer lugar de la competencia en la Final, se asegura que las tres primeras posiciones de la etapa regular concentran el 74% de los títulos.
La Final Pumas vs Cruz Azul empata al América vs Tigres, América vs Pumas y Toluca vs Santos, con tres ediciones, con la segunda mayor cantidad de la historia, únicamente detrás del América vs Cruz Azul (5).
Pumas y Cruz Azul tendrá su undécima serie de Liguilla, los universitarios dominan 6-4 la rivalidad.
El Estadio Azul vivirá su noveno partido de Final de Liga en la historia, siete de Ida y dos de Vuelta.
El Estadio Olímpico tendrá su juego 14 de Final, seis de Ida y ocho de Vuelta.