Cristiano Ronaldo: todos los títulos en la carrera del Bicho

Cristiano Ronaldo volvió a levantar un trofeo en su histórica carrera. El delantero portugués se consagró campeón de la Liga Profesional Saudí con el Al Nassr, equipo que por fin logró el título local después de varios intentos fallidos desde la llegada del Comandante al futbol de Medio Oriente.

Los Caballeros del Najd sellaron la corona con una contundente victoria de 4-1 sobre Damac, resultado que desató la celebración en Riad y le permitió a Cristiano Ronaldo sumar un nuevo campeonato a su extenso palmarés. El triunfo también representó un golpe de autoridad para Al Nassr, que consiguió cerrar la temporada con el trofeo que más se le había resistido.

Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr | AFP

Cristiano Ronaldo suma otro título a su palmarés

Con la Liga Profesional Saudí 2026, Cristiano Ronaldo llegó a 36 títulos en su carrera, una cifra que confirma la vigencia de uno de los futbolistas más determinantes de la historia. Aunque la FIFA no reconoce el Campeonato de Clubes Árabes 2023 como un torneo oficial, este sí aparece en el historial competitivo del portugués como uno de los logros obtenidos con Al Nassr.

El recorrido ganador de CR7 se reparte entre clubes y selección nacional. Estos son los títulos que ha conseguido Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera:

Sporting Lisboa: 1 título

Manchester United: 9 títulos

Real Madrid: 16 títulos

Juventus: 5 títulos

Al Nassr: 2 títulos

Selección de Portugal: 3 títulos

Primer titulo de Cristiano Ronaldo en Al Nassr | x:@AlNassrFC

Del Real Madrid a Al Nassr: una carrera llena de trofeos

El palmarés de Cristiano comenzó en Sporting Lisboa con la Supercopa de Portugal 2002 y tomó fuerza en Manchester United, donde conquistó Premier League, Champions League, Mundial de Clubes, FA Cup, Copa de la Liga y Community Shield. Sin embargo, su etapa más exitosa llegó con Real Madrid, club con el que ganó 16 títulos y firmó una era histórica marcada por cuatro Champions League.

Después de su paso por España, Cristiano mantuvo su hambre ganadora en Juventus, donde obtuvo cinco campeonatos, entre ellos dos Serie A, una Coppa Italia y dos Supercopas de Italia. A nivel selección, también dejó huella con Portugal al conquistar la Eurocopa 2016 y las UEFA Nations League de 2019 y 2025, títulos que fortalecieron su legado internacional.