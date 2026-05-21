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Futbol

Los mexicanos que han conseguido el campeonato de goleo en el extranjero

Julián Quiñones celebrando gol con Al-Qadisiya | x:@Alqadsiah
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 15:00 - 21 mayo 2026
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Hugo Sánchez es el más destacado con cinco Pichichis en España

La emocionante carrera de goleo en la Liga Profesional Saudí finalmente llegó a su fin. Luego de 34 jornadas, el delantero mexicano, Julián Quiñones logró llevarse el anhelado título de goleo de la liga, donde no solo lo hizo con un épico juego final donde anotó dos goles en un minuto, sino que también se impuso a figuras como Ivan Toney y Cristiano Ronaldo.

¿Quiénes son los otros Campeones de Goleo mexicanos en el extranjero?

Hugo Sánchez es el estandarte del futbol mexicano en el exterior, con un legado imborrable en el Real Madrid. Ganó cinco Trofeos Pichichi como máximo goleador de la Primera División de España en las temporadas 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88 y 1989-90. Su capacidad para definir partidos lo convirtió en un ícono del futbol mundial. Nadie ha igualado su hazaña en Europa.

César Romero conquista Armenia. César Romero, delantero mexico-americano, dejó su marca en la liga de Armenia con el FC Pyunik. Durante la temporada 2014-15, anotó 21 goles, lo que le valió el título de máximo goleador. Su paso por un futbol menos convencional demostró la versatilidad del talento mexicano. Romero abrió camino en un destino atípico para los jugadores de México.

Hugo Sánchez, exjugador mexicano | MEXSPORT

Carlos Vela arrasa en la MLS. Carlos Vela, conocido como ‘El Bombardero’, dominó la Major League Soccer en 2019 con Los Angeles FC. Con 34 goles en una sola temporada, se coronó como el máximo goleador de la liga estadounidense. Su técnica y olfato goleador lo convirtieron en una estrella indiscutible.

Agustín Herrera, tricampeón en Guatemala. Agustín Herrera se convirtió en una leyenda en Guatemala con Antigua GFC. Logró el título de máximo goleador en tres ocasiones: Clausura 2017/18 con 15 goles, Apertura 2018/19 con 12 goles y Clausura 2018/19 con 11 goles. Su consistencia y capacidad para definir lo hicieron un referente en el futbol centroamericano.

Carlos Vela, exjugador mexicano | MEXSPORT

Carlos Kamiani, doble gloria en Guatemala. Carlos Kamiani también brilló en la liga guatemalteca con Universidad San Carlos. Se adjudicó el trofeo Juan Carlos Plata como máximo goleador en el Apertura 2015/16 con 19 goles y en el Clausura 2015/16 con 15 goles. Su capacidad para encontrar el arco rival lo consolidó como un delantero temido.

Gregorio Torres sorprende en Nicaragua. Gregorio Torres, conocido como ‘Goyo’ y con pasado en el Atlas, logró una hazaña en Nicaragua con Real Estelí. En la temporada 2017, anotó 25 goles, ganando el título de máximo goleador a pesar de no ser un delantero nato. Su versatilidad y olfato goleador sorprendieron en el futbol centroamericano.

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