¿Encontraron a Blanca Adriana? Localizan cuerpo en Tlaxcala tras desaparición en clínica estética

La búsqueda de Blanca Adriana Vázquez Montiel dio un nuevo giro este jueves 21 de mayo de 2026, luego de que autoridades localizaran en Tlaxcala el cuerpo de una mujer con rasgos físicos, vestimenta y tatuajes similares a los de la mujer desaparecida en Puebla.

El hallazgo ocurrió en el municipio de Atltzayanca, donde habitantes reportaron a través del número de emergencias 911 la presencia de una mujer inconsciente dentro de una zanja ubicada en la colonia Santiago.

La víctima fue localizada poco después de las 08:00 horas sobre la calle 4 Norte y Camino a Xarero. Al arribar al sitio, policías municipales y paramédicos confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada para las diligencias periciales.

El hallazgo ocurrió en el municipio de Atltzayanca, Tlaxcala, la mañana del 21 de mayo de 2026./ X: @narcoblogger

¿Qué dijo la Fiscalía de Puebla sobre el cuerpo encontrado?

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó que existe coincidencia entre las características físicas de la mujer localizada y la ficha de búsqueda de Blanca Adriana; sin embargo, aclaró que aún falta el reconocimiento oficial por parte de sus familiares.

“La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que fue localizado en el municipio de Atltzayanca, estado de Tlaxcala, el cuerpo sin vida de una mujer con características físicas, vestimenta y un tatuaje coincidentes con la víctima desaparecida Blanca Adriana N.; no obstante, será necesario esperar a que sus familiares realicen la identificación correspondiente conforme a los protocolos establecidos”, indicó la dependencia en un comunicado.

La dependencia estatal también señaló que mantiene colaboración con autoridades de Tlaxcala para esclarecer los hechos y confirmó que se encuentra a la espera de los resultados de la necropsia e identificación oficial.

Además, informó que cualquier actualización relacionada con la causa de muerte o confirmación de identidad será difundida a través de sus cuentas oficiales.

Blanca Adriana desapareció tras acudir a una clínica estética en la zona de Zavaleta, Puebla./ X: @ElReferenteMx

La desaparición ocurrió tras acudir a una clínica estética

Blanca Adriana, de 37 años, fue vista por última vez el pasado 18 de mayo, cuando acudió a la clínica estética Detox, ubicada en la zona de Zavaleta y Santa Cruz Buenavista, en Puebla, donde presuntamente se realizaría una liposucción.

Después de ingresar al establecimiento, sus familiares perdieron contacto con ella y posteriormente presentaron una denuncia de desaparición ante la Fiscalía poblana, que emitió una ficha oficial de búsqueda.

El caso generó atención en redes sociales y entre colectivos debido a que la desaparición ocurrió después de acudir a un procedimiento estético.

🇲🇽 | Blanca Adriana Vázquez Montiel, estilista de 37 años, permanece desaparecida tras ingresar a la clínica Detox en Calzada Zavaleta, Puebla, para un procedimiento estético. Cámaras de vigilancia registraron el momento en que personal del establecimiento retiró un bulto… https://t.co/KPCbc5ciuJ pic.twitter.com/ZswNXlK5hu — El Blog del Narco (@narcoblogger) May 21, 2026

Familiares de Blanca Adriana tenían prevista una manifestación este jueves para exigir avances en la investigación; sin embargo, tras conocerse el hallazgo en Tlaxcala, informaron que viajarían a esa entidad para participar en el proceso de reconocimiento oficial.

Hasta el momento, las fiscalías de Puebla y Tlaxcala mantienen abierta la carpeta de investigación por desaparición y homicidio.