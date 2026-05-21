Develan estatua en honor al Rey Pelé en el Estadio Jalisco

Como parte de los preparativos y el legado rumbo a la próxima Copa del Mundo de 2026, autoridades estatales y municipales develaron una estatua en honor al histórico futbolista brasileño Pelé en las inmediaciones del Estadio Jalisco y la Plaza Brasil, sobre la Calzada Independencia.

La obra, de aproximadamente 9.5 metros de altura, busca convertirse en un nuevo punto emblemático para aficionados al fútbol, visitantes de cara a la Copa del Mundo y usuarios del transporte público que diariamente transitan por la zona.

El gobierno de Jalisco develó estatua de Pelé | ALFREDO OLIVAREZ

En el acto estuvieron presentes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo; y el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie.

La escultura fue realizada por el artista mexicano Alejandro Velasco, quien destacó la relevancia personal y cultural que representó este proyecto, al señalar que la pieza busca unir a la comunidad a través del deporte y convertirse en un referente urbano ligado a la historia futbolística de Guadalajara.

“Estoy profundamente agradecido por la confianza para realizar esta escultura, que representa lo más importante que he hecho en mi vida. Fue un reto definir el tamaño adecuado para que tuviera peso cultural y uniera a las familias y a la comunidad. Deseo que todos la disfruten y que este lugar se convierta en un ícono del fútbol; muchas gracias a todos”.

Develaron una estatua de Pele a las afueras del Jalisco | X @EstadioJalisco

Pablo Lemus resaltó que la estatua no solo está pensada como un atractivo para quienes acuden al Estadio Jalisco, sino también como un elemento urbano que transforme el entorno y fortalezca la identidad futbolera de la ciudad. Además, destacó que la base de la escultura tiene forma de la Copa Jules Rimet, en alusión a la historia de los mundiales celebrados en México.

“La gente va a poder venir al partido, te vas a tomar una foto, va a estar muy bien iluminada la escultura. Es monumental, prácticamente, 10 metros. Te vas a tomar tu foto y ya te vas a poder ir a presenciar el partido. Pero no solamente eso, los usuarios del macrobús. Principalmente, todos los días que vienen aquí y que descienden o toman el sistema del macrobús aquí, se van a atravesar, porque tienen ahora sí un motivo de decir, oh, qué gran escultura. Alejandro, gracias por aceptar el reto. La escultura, la base tiene la forma de la copa Jules Rimer”.

Por su parte, Verónica Delgadillo subrayó que la escultura servirá para reforzar la memoria colectiva en torno a los dos mundiales anteriores celebrados en la ciudad y proyectar a Guadalajara como una capital internacional del fútbol.

“Que llegue esta escultura de vida y fútbol previo al mundial nos llena de emoción, porque además va a ser un símbolo para que más gente venga a este lugar a recordar lo que significa Guadalajara en el mundo del fútbol. Es un símbolo importantísimo que nos recuerda esos 2 mundiales y que nos va a recordar el tercer mundial. Sí es un símbolo importantísimo de jugadas que se tuvieron en este espacio y que van en la memoria y en el corazón de muchas personas”.

El artista mexicano Alejandro Velasco fue quien realizó la estatua de Pelé | ALFREDO OLIVAREZ

En tanto, Juan José Frangie reconoció el trabajo artístico detrás de la pieza. El alcalde de Zapopan afirmó que la escultura se perfila para convertirse en un nuevo símbolo urbano y turístico para Guadalajara y el estado.