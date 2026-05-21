Arrestan en Cannes a estilista cercano a Fátima Bosch por presunta agresión a Miss Venezuela Global 2025

El estilista venezolano Giovanni Laguna fue arrestado en la ciudad de Cannes, Francia, después de ser señalado por presuntamente agredir a la modelo Andrea Del Val, actual Miss Venezuela Global 2025.

La noticia comenzó a tomar fuerza en redes sociales luego de que el periodista español Jordi Martin difundiera videos e imágenes del momento posterior al altercado. En el material compartido se observa a la modelo con lesiones visibles en el rostro mientras recibe apoyo de personas cercanas.

La detención de Giovanni Laguna generó reacciones dentro del mundo de los certámenes de belleza./ IG: @giovannilagunaa

De acuerdo con los reportes que han circulado en medios internacionales, los hechos ocurrieron durante eventos y reuniones privadas relacionadas con las actividades alternas al Festival Internacional de Cine de Cannes.

¿Qué ocurrió entre Giovanni Laguna y Andrea Del Val?

Personas presentes en el lugar aseguraron que antes de la intervención de la policía francesa se escucharon discusiones, gritos y momentos de tensión dentro del sitio donde convivían los involucrados.

Minutos más tarde, agentes de seguridad ingresaron para controlar la situación y posteriormente realizaron la detención del estilista venezolano tras la denuncia presentada por la modelo.

Andrea Del Val recibió atención médica para revisar las lesiones que presentaba en el rostro. Hasta ahora, las autoridades no han informado oficialmente cuál habría sido el motivo que originó la discusión.

ÚLTIMA HORA: Miss Venezuela fue agredida brutalmente por un estilista de celebridades en su habitación de hotel en Cannes. Andrea del Val asistía al Festival de Cine de Cannes en Francia cuando Giovanni Laguna le ensartó las tijeras en el rostro. pic.twitter.com/T1kxyw6TEw — Humanos (@HumanosRaw) May 21, 2026

En redes sociales también comenzaron a circular grabaciones donde la reina de belleza confronta directamente a Giovanni Laguna y menciona la relación cercana que éste mantiene con Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025.

El caso sigue bajo investigación en Francia

Hasta el momento, ni el equipo de representación de Andrea Del Val ni personas cercanas al estilista han emitido una postura oficial sobre lo ocurrido en Cannes.

Andrea Del Val, Miss Venezuela Global 2025, recibió atención médica tras el altercado./ IG

Las autoridades francesas tampoco han revelado si Giovanni Laguna enfrentará cargos formales derivados de la denuncia por presunta agresión.

El estilista venezolano es conocido dentro del mundo de la moda y los concursos de belleza por colaborar con distintas modelos latinoamericanas y celebridades vinculadas al entretenimiento.

Mientras continúan las investigaciones, el caso sigue generando reacciones en redes sociales debido a las imágenes difundidas y al vínculo de Giovanni Laguna con figuras reconocidas de certámenes internacionales.