Los 5 cambios de Joel Huiqui para llevar a Cruz Azul a la final

Cruz Azul está a 180 minutos de un nuevo título de Liga MX. Con la Final ante Club Universidad por delante, La Máquina está cerca de consagrarse en este Clausura 2026 turbulento. Al final de temporada, el equipo celeste atravesó uno de sus momentos más complicados, por lo que Joel Huiqui tuvo que llegar como director técnico emergente en busca de salvar el semestre. Con su arribo, hubo cuatro cambios clave que cambiaron el rumbo de los cementeros.

La Máquina atravesó durante este torneo por una racha de nueve juegos consecutivos sin ganar. Ante esto, la directiva decidió poner fin a la etapa de Nicolás Larcamón como director técnico. Ante esto, se nombró a Huiqui como el entrenador por lo que restaba de la campaña. A partir de ahí, el rumbo del cuadro celeste cambió radicalmente y aunque parecía que sería de forma negativa, fue positivo.

Desde que Joel Huiqui tomó el banquillo de los cementeros, Cruz Azul no ha perdido ningún juego. En la Jornada 17 venció 4-1 a Necaxa. Ya en Liguilla, La Máquina ha ganado tres de cuatro juegos, pues los dos de Cuartos de Final ante Atlas los sacó con triunfo, mientras que en las Semifinales contra Chivas ganó el juego de Vuelta, el cual les dio el boleto a la Final del Clausura 2026.

Jugadores de Cruz Azul en celebración ante Chivas | MEXSPORT

Este cambio de rumbo y las cuatro victorias en cinco duelos tienen varios factores. Desde su primer juego, Joel Huiqui cambió radicalmente el accionar de varios de los jugadores. Desde regresarlos a su posición natural, hasta reacomodarlos o simplemente darles la confianza para afrontar los siguientes duelos. De esto, ya habido cuatro claves para modificar radicalmente el camino de Cruz Azul rumbo a la Final.

Rodolfo Rotondi regresó a su posición natural

Rodolfo Rotondi se ha afianzado como un jugador clave en la banda izquierda de Cruz Azul desde que llegó. Sin embargo, ni Martín Anselmi, ni Nicolás Larcamón habían colocado al jugador argentino en su posición. Estos dos estrategas pusieron a Rotondi como carrilero en una línea de cinco atrás o incluso hasta de lateral derecho cuando solo había cuatro en el fondo de la zaga.

Rotondi habló sobre la Final ante Pumas en el Día de Medio previo a la Final | IMAGO7

Con Joel Huiqui, Rotondi ha pasado a jugar como extremo por izquierda, la cual fue su posición natural por mucho tiempo. Ya como atacante, Rotondi ha sumado dos asistencias y un gol en estos cinco partidos a las órdenes del estratega mexicano. Este subidón de nivel ha influido para que Cruz Azul recupere la ‘chispa’ en ataque que había faltado.

Christian Ebere pasó a ser el centro delantero de La Máquina

Si bien las lesiones de Guillermo Fernández han influido, Joel Huiqui acertó con la titularidad de Christian Ebere y en acomodarlo en su mejor posición. Con Nicolás Larcamón, el atacante nigeriano había jugado como extremo por izquierda, pero ya con el estratega mexicano al mando, Ebere pasó a ser el centro delantero titular de La Máquina durante esta Liguilla.

Ebere y Rocha, en el Azteca | MEXSPORT

Con la confianza a tope, Ebere ha respondido a las oportunidades que se le han dado y ha sido clave para Cruz Azul en esta Fase Final. A lo largo de la temporada regular, el nigeriano solamente registró un gol y una asistencia. Ya en esta Liguilla, Ebere anotó doblete en la Ida de Cuartos de Final ante Atlas y un tanto más en la eliminatoria frente a Chivas.

José Paradela y Agustín Palavecino, de menos a más con Joel Huiqui

Además de reacomodar a Rodolfo Rotondi y de afianzar a Christian Ebere como ‘9’ de Cruz Azul, otra virtud de Joel Huiqui en el banquillo cementero ha sido la de recuperar la mejor versión de dos futbolistas claves en ataque: José Paradela y Agustín Palavecino.

Agustin Palavecino tras anotar gol con Cruz Azul | MEXSPORT