Los finalistas de Liga MX que aún sueñan con colarse al Mundial

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo ya comenzó y, mientras la Selección Mexicana afina los últimos detalles de su preparación en el Centro de Alto Rendimiento, la Final entre Pumas y Cruz Azul se convirtió en una vitrina importante para varios futbolistas que todavía buscan un lugar en la convocatoria definitiva de Javier Aguirre.

Charly Rodríguez quedó fuera del Mundial | IMAGO7

Aunque el “Vasco” ya dio a conocer una prelista con futbolistas de la Liga MX que trabajan rumbo al Mundial, la convocatoria final deberá entregarse antes del 2 de junio, dejando todavía algunos espacios abiertos para jugadores que atraviesan un gran momento futbolístico.

Entre ellos destacan Jordan Carrillo y Charly Rodríguez, dos elementos que fueron fundamentales para que auriazules y celestes disputen el campeonato del futbol mexicano.

Jordan Carrillo, jugador de Pumas | IMAGO7

Jordan Carrillo sueña con meterse a la lista final

El mediocampista de Pumas atraviesa el mejor torneo de su carrera desde que debutó. Tras llegar procedente de Santos Laguna, Carrillo encontró regularidad y protagonismo bajo el mando de Efraín Juárez, convirtiéndose en uno de los futbolistas más determinantes del cuadro universitario.

Durante el Clausura 2026, el atacante registró seis goles y tres asistencias en 20 encuentros disputados, además de elevar su nivel durante la Liguilla. El futbolista auriazul anotó en tres de los cuatro partidos de fase final, siendo pieza clave para que Pumas eliminara al América y posteriormente dejara fuera a Pachuca.

Jordan Carrillo | AP

Aunque Carrillo no formó parte constante del proceso de Javier Aguirre en esta etapa mundialista, sí cuenta con experiencia en selecciones menores, situación que podría jugar a su favor si mantiene el nivel mostrado.

Charly Rodríguez busca recuperar terreno

Del lado de Cruz Azul, Carlos Rodríguez también mantiene aspiraciones de poder entrar en la convocatoria final del combinado nacional, pese a no haber sido considerado entre los futbolistas de Liga MX que dejaron la Liguilla para concentrarse con México.

El mediocampista celeste firmó un semestre sólido y fue uno de los jugadores más regulares de La Máquina, acompañando el gran torneo que tuvieron elementos como Agustín Palavecino y José Paradela.

Charly Rodríguez celebra una anotación con el Tri | IMAGO7

En temporada regular, Charly aportó tres goles, mientras que en la Liguilla ya suma dos anotaciones y una asistencia, apareciendo en momentos importantes para que Cruz Azul alcanzara la gran Final.

Rodríguez sí fue parte recurrente del proceso de Aguirre en amistosos y fechas FIFA anteriores; sin embargo, en los últimos meses perdió protagonismo ante el crecimiento de futbolistas como Brian Gutiérrez y Marcel Ruiz, quienes compiten directamente en su posición.

A pesar de que las posibilidades para ambos jugadores parecen reducidas, la realidad es que una buena actuación en la Final podría terminar inclinando la balanza a su favor, sobre todo en una convocatoria donde Javier Aguirre todavía analiza las últimas piezas para completar su lista mundialista.