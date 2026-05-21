América vs Washington Spirit ¿Dónde ver la Final de la Concacaf W?

Las recién campeonas de la Liga MX Femenil, buscan conseguir la Copa de Concacaf W ante el Spirit en la Final de la Copa de Campeones femenil. Mientras que Washington llega tras vencer a las Tuzas con un marcador 1-0.

CF América sigue con la contundencia que las hizo ganar la Final de la Liga MX Femenil al derrotar al Gotham en la semifinal cerrandolo 4-1, con tan solo una semana de diferencia las Águilas pueden conseguir un segundo título en el mes.

Washington Spirit celebrando la anotación ante Pachuca en la W Champions Cup | MEXSPORT

Factor Camberos

El impacto de Scarlett Camberos en su segunda etapa con el Club América Femenil ha alcanzado su punto más álgido en este Clausura 2026. Su actuación consagratoria en la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf W, donde firmó un doblete crucial, no solo demuestra su calidad técnica, sino que revalida las razones por las cuales porta el brazalete de capitana.

Scarlett Camberos hizo el gol de la ventaja | IMAGO 7

Camberos no solo aporta desequilibrio por las bandas y una notable cuota goleadora, su verdadero valor radica en el liderazgo y la personalidad que inyecta al plantel. Asumir la capitanía del conjunto azulcrema exige actitud ganadora y Scarlett ha sabido contagiar esa garra competitiva a sus compañeras en el momento más importante de la temporada, consolidándose como el alma del equipo en la búsqueda de la gloria nacional e internacional.

Historial América vs Spirit

Partidos Jugados: 2

Victorias del América: 2

Victorias del Washington Spirit: 0

Empates: 0

Goles del América: 5

Goles del Washington Spirit: 2

¿Cuándo y dónde ver?