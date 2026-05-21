Los números de Matías Almeyda en el extranjero

La directiva albiazul apostó por el estratega sudamericano, confiando en su experiencia internacional y en su capacidad para competir por títulos. Almeyda llega procedente del Sevilla, equipo donde vivió una etapa complicada. El entrenador fue despedido en marzo de este año luego de dejar al conjunto español apenas tres puntos por encima de la zona de descenso en LaLiga.

Matías Almeyda en entrenamiento con Sevilla I X:@SevillaFC_ENG

Durante su paso por el club andaluz dirigió 32 partidos, con saldo de 10 victorias, 7 empates y 15 derrotas. Pese al cierre complicado en España, el técnico argentino cuenta con antecedentes exitosos en otros proyectos.

Huella internacional

Su mejor etapa reciente fue con el AEK Atenas de Grecia, donde dirigió 134 encuentros. Ahí consiguió 80 triunfos, 24 empates y 30 derrotas, además de conquistar tanto la liga como la copa, consolidándose como uno de los entrenadores más importantes en la historia reciente del club.

Antes de su aventura europea, Almeyda también tuvo experiencia en la MLS con el San Jose Earthquakes. En el conjunto estadounidense estuvo al frente durante 103 partidos, registrando 33 victorias, 25 empates y 45 derrotas.

Matías Almeyda | X: CAPTURA DE PANTALLA

Ahora, el reto para Almeyda será devolver a Rayados al protagonismo en el futbol mexicano y competir por los títulos tanto en Liga MX como a nivel internacional.