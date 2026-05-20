Pachuca abre la puerta de salida a Oussama Idrissi y América ya levanta la mano; Rayados también acecha

Oussama Idrissi no está transferible, pero en caso de que haya una buena oferta por el futbolista, en Pachuca están dispuestos a venderlo, aseguró una fuente cercana al jugador, a quien en los últimos días se le asocia con la posibilidad de llegar al América.

Oussama Idrissi en celebración con Pachuca en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7

PACHUCA DISPUESTO A VENDER A IDRISSI

​Hasta el momento, las posibilidades de su salida están 50/50 debido a que el jugador, con un gran cartel, tiene ofertas de la MLS y de clubes mexicanos, entre ellos, Rayados de Monterrey, que al menos ya preguntó por sus condiciones para saber si lo suman al proyecto de Matías Almeyda y Dennis te Kloese. Será hasta que lleguen ambos para saber si lanzan una oferta o todo queda en interés, pero sin llegar a la negociación.

​En cuanto a las opciones de llegar al América, por el momento las posibilidades son nulas, debido a que la directiva de las Águilas no se ha acercado con su agente para llevárselo al equipo azulcrema; sin embargo, tampoco se descarta que si venden a Brian Rodríguez (o el juvenil tuzo Bryan González), pueda ser una opción en el Nido. Por el momento no hay nada y todo encamina a que Idrissi podría irse a la MLS, si es que lo que ofrecen en Estados Unidos llena las expectativas económicas.

Oussama Idrissi en celebración con Pachuca en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

PILAR EN PACHUCA

​A nivel individual, el extremo marroquí se mantuvo como una de las piezas inamovibles y más desequilibrantes del esquema de Guillermo Almada. Disputó 20 partidos a lo largo del semestre (sumando la fase regular y la Liguilla), registró 4 goles y aportó 2 asistencias.

​Su gol más emblemático del torneo llegó justamente en el partido de ida de las Semifinales contra Pumas, dándole la victoria momentánea al Pachuca en su casa, aunque el esfuerzo no alcanzara para avanzar tras la vuelta en el Olímpico Universitario.

​Cumplió con una buena cuota, siendo el motor por la banda izquierda tuza, aunque con el trago amargo de la eliminación en la antesala de la final.