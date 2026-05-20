"Tan grande como Toluca": Los Diablos Rojos preparan 'renovación' en el estadio para la Final de Copa de Campeones Concacaf

Para confirmar su grandeza. Con 12 títulos de Liga MX, Toluca está empatado con Chivas como el segundo club más ganador de México, a pesar de lo cual su grandeza todavía se pone en duda. Sin embargo, el equipo tiene claro de lo enorme que es y ahora tratará de confirmarlo con la obtención de la Copa de Campeones Concacaf.

Será el próximo sábado 30 de mayo a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) que el equipo dirigido por Antonio Mohamed se enfrente a Tigres para definir al nuevo monarca de la región. Para los mexiquenses es la oportunidad de lograr su tercer campeonato en el torneo, mientras que para los de Nuevo León sería apenas el segundo título.

Toluca prepara gran experiencia en el Nemesio Diez

En ese contexto, Toluca tendrá la ventaja de jugar ante su gente en el Estadio Nemesio Diez, ya que quedó mejor ubicado que Tigres en las rondas previas. Por ello, los Diablos quieren que sea una celebración en grande y tendrán una pantalla gigante en la zona norte del inmueble, donde actualmente está el tan característico mural en el que se recuerda la historia del club.

Jugadores de Toluca en celebración ante LAFC en la Semifinal de Concachampions| MEXSPORT

Fue por medio de redes sociales que el propio equipo escarlata adelantó los cambios que tendrá. En el video publicado, se observa que el mural exhibe ahora una zona blanca y se entiende que a partir de ahora se proyectarán imágenes para los aficionados. Llama la atención que en el video la pantalla se extiende a lo largo del campo, por lo que habrá que esperar a ver qué tipo de proyección se realizará.

Si bien el club no dio detalles de cuándo estrenará esta innovadora pantalla, se espera que sea en el juego contra Tigres, ya que es su próximo partido oficial. Después de dicho compromiso, será la Selección Mexicana la que juegue de local en el Nemesio Diez, el jueves 4 de junio, en su partido de preparación mundialista contra Serbia.

Antonio Mohamed en celebración con Toluca ante LAFC en la Semifinal de Concachampions| MEXSPORT

¿Desde cuándo no gana Toluca la Copa de Campeones Concacaf?

En total, el equipo escarlata ha disputado en cinco ocasiones la serie o el partido por el título en el certamen regional. La última vez fue en la Temporada 2013-14 contra Cruz Azul, cuando la Final todavía se jugaba en dos partido y además tenía validez el gol de visitante. Fue con ese criterio, tras un empate 0-0 en Ciudad de México y otro 1-1 en Toluca, que la Máquina se coronó en aquella ocasión.

En ese contexto, la última vez que los Diablos se proclamaron campeones de Concacaf, en el que fue su segundo título, fue en 2003, cuando se impuso 4-3 a Monarcas Morelia en el marcador global. En la ida en el Estadio Morelos empataron 3-3, mientras que en la vuelta en el Nemesio Diez los locales se impusieron 2-1.