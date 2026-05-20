Mega Marcha hoy 20 de mayo en CDMX: cierran Reforma a transportistas y campesinos
La megamarcha convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) comenzó a provocar caos vial en la Ciudad de México luego de que policías capitalinos bloquearan el avance de contingentes sobre Paseo de la Reforma, a la altura de Eje 2 Norte.
La movilización generó tensión entre manifestantes y elementos de seguridad, además de severas afectaciones vehiculares en una de las principales avenidas de la capital.
Policías bloquearon paso a tractores y contingentes
De acuerdo con reportes en la zona, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana atravesaron:
Patrullas
Motocicletas oficiales
Una grúa
para impedir el avance de un tráiler que transportaba tres tractores con dirección al Ángel de la Independencia.
Los manifestantes pretendían llegar al Zócalo capitalino para participar en la protesta nacional convocada por organizaciones campesinas y transportistas.
Reforma colapsó por operativo y protesta
La presencia de:
Autobuses
Tractocamiones
Agricultores
Transportistas
provocó una fuerte afectación vehicular sobre Reforma y vialidades cercanas.
La mayoría de los contingentes provienen del estado de Tlaxcala y, tras no llegar a un acuerdo con policías capitalinos, los inconformes descendieron de las unidades y bloquearon ambos sentidos de la avenida.
Manifestantes exigen atención del Gobierno federal
Los participantes portaban pancartas y buscaban manifestarse frente a Palacio Nacional para exigir atención a distintas problemáticas relacionadas con:
Inseguridad en carreteras
Delitos contra operadores de carga
Falta de apoyos al campo mexicano
Precios justos para productores agrícolas
A la movilización también se sumaron colectivos sociales y grupos de madres buscadoras.
Hubo presencia de policías antimotines
En la zona también arribaron elementos de seguridad equipados con:
Cascos
Escudos antimotines
Motocicletas oficiales
mientras continuaban las negociaciones para permitir o restringir el paso de los contingentes hacia el Centro Histórico.
La tensión se mantuvo durante varios minutos sobre Paseo de la Reforma.
Así será la Mega Marcha de este miércoles
La concentración principal fue convocada para iniciar alrededor de las 9:00 de la mañana en inmediaciones del Ángel de la Independencia.
Representantes de ANTAC señalaron previamente que gran parte del recorrido se realizaría a pie y que no contemplaban ingresar unidades pesadas al primer cuadro de la ciudad.
Sin embargo, desde las primeras horas de este miércoles el despliegue policial impidió el avance de algunos vehículos agrícolas y de carga.
Advierten afectaciones en carreteras y avenidas
Autoridades y empresas del sector logístico alertaron sobre posibles complicaciones viales en distintos accesos hacia la capital.
Entre las carreteras y vialidades con riesgo de saturación destacan:
México-Querétaro
México-Pachuca
México-Puebla
México-Toluca
Circuito Exterior Mexiquense
Arco Norte
Dentro de la capital también podrían registrarse afectaciones en:
Avenida Insurgentes
Avenida Juárez
Eje Central
Abraham González
ANTAC advierte nuevas protestas
Representantes de ANTAC señalaron que, en caso de no recibir respuesta a sus demandas antes del próximo 11 de junio, podrían convocar nuevas movilizaciones de mayor escala en distintas regiones del país.
La organización incluso advirtió sobre posibles protestas relacionadas con el Mundial 2026, torneo del que México será una de las sedes oficiales.