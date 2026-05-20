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Mega Marcha hoy 20 de mayo en CDMX: cierran Reforma a transportistas y campesinos

Paseo de la Reforma, a la altura de Eje 2 Norte, fue bloqueado por manifestantes/X: @HalconOnce
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:38 - 20 mayo 2026
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Integrantes de la ANTAC y el Frente Nacional del Campo amenazan con bloqueos en la capital y carreteras

La megamarcha convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) comenzó a provocar caos vial en la Ciudad de México luego de que policías capitalinos bloquearan el avance de contingentes sobre Paseo de la Reforma, a la altura de Eje 2 Norte.


La movilización generó tensión entre manifestantes y elementos de seguridad, además de severas afectaciones vehiculares en una de las principales avenidas de la capital.

Desde temprana hora llegaron los manifestantes a la avenida Reforma/X: @HalconOnce

Policías bloquearon paso a tractores y contingentes

De acuerdo con reportes en la zona, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana atravesaron:

  • Patrullas

  • Motocicletas oficiales

  • Una grúa

para impedir el avance de un tráiler que transportaba tres tractores con dirección al Ángel de la Independencia.


Los manifestantes pretendían llegar al Zócalo capitalino para participar en la protesta nacional convocada por organizaciones campesinas y transportistas.

Reforma colapsó por operativo y protesta

La presencia de:

  • Autobuses

  • Tractocamiones

  • Agricultores

  • Transportistas

provocó una fuerte afectación vehicular sobre Reforma y vialidades cercanas.


La mayoría de los contingentes provienen del estado de Tlaxcala y, tras no llegar a un acuerdo con policías capitalinos, los inconformes descendieron de las unidades y bloquearon ambos sentidos de la avenida.

Los policías de la CDMX les bloquearon el paso a los manifestantes desde temprana hora/X: @stzfrm

Manifestantes exigen atención del Gobierno federal

Los participantes portaban pancartas y buscaban manifestarse frente a Palacio Nacional para exigir atención a distintas problemáticas relacionadas con:

  • Inseguridad en carreteras

  • Delitos contra operadores de carga

  • Falta de apoyos al campo mexicano

  • Precios justos para productores agrícolas


A la movilización también se sumaron colectivos sociales y grupos de madres buscadoras.

Hubo presencia de policías antimotines

En la zona también arribaron elementos de seguridad equipados con:

  • Cascos

  • Escudos antimotines

  • Motocicletas oficiales

mientras continuaban las negociaciones para permitir o restringir el paso de los contingentes hacia el Centro Histórico.


La tensión se mantuvo durante varios minutos sobre Paseo de la Reforma.

Así será la Mega Marcha de este miércoles

La concentración principal fue convocada para iniciar alrededor de las 9:00 de la mañana en inmediaciones del Ángel de la Independencia.


Representantes de ANTAC señalaron previamente que gran parte del recorrido se realizaría a pie y que no contemplaban ingresar unidades pesadas al primer cuadro de la ciudad.


Sin embargo, desde las primeras horas de este miércoles el despliegue policial impidió el avance de algunos vehículos agrícolas y de carga.

Transportistas y campesinos anunciaron una megamarcha para hoy 20 de mayo en la CDMX/ANTAC

Advierten afectaciones en carreteras y avenidas

Autoridades y empresas del sector logístico alertaron sobre posibles complicaciones viales en distintos accesos hacia la capital.


Entre las carreteras y vialidades con riesgo de saturación destacan:

  • México-Querétaro

  • México-Pachuca

  • México-Puebla

  • México-Toluca

  • Circuito Exterior Mexiquense

  • Arco Norte


Dentro de la capital también podrían registrarse afectaciones en:

  • Avenida Insurgentes

  • Avenida Juárez

  • Eje Central

  • Abraham González

ANTAC advierte nuevas protestas

Representantes de ANTAC señalaron que, en caso de no recibir respuesta a sus demandas antes del próximo 11 de junio, podrían convocar nuevas movilizaciones de mayor escala en distintas regiones del país.


La organización incluso advirtió sobre posibles protestas relacionadas con el Mundial 2026, torneo del que México será una de las sedes oficiales.

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