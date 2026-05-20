Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Influencer Paola Suárez sufre aparatoso choque; su camioneta quedó destrozada

Paola Suárez sólo sufrió algunos golpes, pero está fuera de peligro/IG: @paolitasuarez28
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:06 - 20 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
La integrante de Las Perdidas se estrelló contra la parte trasera de un camión repartidor

La influencer y creadora de contenido Paola Suárez, integrante del grupo viral conocido como Las Perdidas, sufrió un aparatoso accidente automovilístico en la ciudad de León, Guanajuato, hecho que rápidamente generó preocupación entre sus seguidores en redes sociales.


Las imágenes difundidas del percance muestran la camioneta en la que viajaba severamente dañada, principalmente de la parte frontal, tras impactarse contra un camión repartidor.

Paola Suárez se volvió tendencia en redes sociales por el accidente vial que protagonizó/IG: @paolitasuarez28

Así ocurrió el accidente

De acuerdo con los primeros reportes, el choque ocurrió durante la noche del martes en calles de León.


La camioneta de Paola Suárez se impactó contra un vehículo de carga, provocando daños considerables en ambas unidades.


Tras el accidente:

  • Paramédicos acudieron al lugar

  • Autoridades realizaron labores de tránsito

  • Servicios de emergencia atendieron a los involucrados


Videos y fotografías del choque comenzaron a circular rápidamente debido a lo aparatoso del impacto.

Así quedó la camioneta de la influencer luego del accidente/X: @TabascoHOY

Camioneta terminó severamente dañada

Las imágenes difundidas muestran la unidad con:

  • Parte frontal destruida

  • Cristales dañados

  • Golpes severos en la carrocería


El estado de la camioneta provocó alarma entre usuarios de redes sociales y seguidores de la influencer.


En algunos videos también se observa la presencia de elementos de emergencia trabajando alrededor del vehículo accidentado.

¿Cómo se encuentra Paola Suárez?

Los primeros reportes señalan que Paola Suárez sufrió golpes y lesiones menores, aunque no presentó heridas de gravedad.


La influencer fue valorada por paramédicos y posteriormente permaneció bajo observación médica para descartar complicaciones derivadas del accidente.


Hasta el momento no se reportan víctimas mortales relacionadas con el choque.

Redes sociales reaccionan al accidente

Luego de difundirse las imágenes del percance, seguidores y usuarios en redes sociales comenzaron a enviar mensajes de apoyo a la integrante de Las Perdidas.


La noticia rápidamente se volvió tendencia debido a la popularidad de Paola Suárez en plataformas digitales.

¿Quién es Paola Suárez?

Paola Suárez es una influencer originaria de León, Guanajuato, que alcanzó fama junto a:

  • Wendy Guevara

  • Kimberly Irene

  • Karina Torres

como parte del grupo conocido como Las Perdidas.


El grupo ganó notoriedad nacional gracias a videos virales, transmisiones en vivo y contenido difundido en redes sociales.

Autoridades investigan el accidente

Hasta el momento, autoridades de tránsito continúan revisando las causas del choque y las condiciones en las que ocurrió el accidente.


No se ha informado oficialmente si alguno de los conductores involucrados manejaba a exceso de velocidad o bajo alguna condición que pudiera haber provocado el percance.

Paola Suárez ya había enfrentado momentos complicados

El accidente ocurre después de que la influencer enfrentara otros episodios mediáticos en años recientes, incluyendo agresiones y problemas personales que también generaron amplia conversación en redes sociales.

Lo Último
09:37 "Tan grande como Toluca": Los Diablos Rojos preparan 'renovación' en el estadio para la Final de Copa de Campeones Concacaf
09:36 Detienen a alcalde de Atlatlahucan y exedil de Yecapixtla por extorsión; falta el de Cuautla
08:58 Dueños de palcos demandan a Estadio Banorte y FIFA de cara al Mundial 2026
08:57 Futbol de estufa Apertura 2026: altas, bajas y rumores de la Liga MX
08:38 Mega Marcha hoy 20 de mayo en CDMX: cierran Reforma a transportistas y campesinos
08:06 Influencer Paola Suárez sufre aparatoso choque; su camioneta quedó destrozada
07:59 Jaime Lozano lanza 'pedrada' a Pachuca y compara proceso de Efraín Juárez con Pumas
07:42 Entrenador de futbol femenil suspendido de por vida por grabar a jugadoras en vestidores
07:30 El Reporte Ponce: Escándalo en el arbitraje para la Final de Liga MX
07:00 ¿Quién eligió a los silbantes finalistas, la Comisión de Arbitraje o quién?, se preguntan colegiados