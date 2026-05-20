Influencer Paola Suárez sufre aparatoso choque; su camioneta quedó destrozada

La influencer y creadora de contenido Paola Suárez, integrante del grupo viral conocido como Las Perdidas, sufrió un aparatoso accidente automovilístico en la ciudad de León, Guanajuato, hecho que rápidamente generó preocupación entre sus seguidores en redes sociales.

Las imágenes difundidas del percance muestran la camioneta en la que viajaba severamente dañada, principalmente de la parte frontal, tras impactarse contra un camión repartidor.

Paola Suárez se volvió tendencia en redes sociales por el accidente vial que protagonizó/IG: @paolitasuarez28

Así ocurrió el accidente

De acuerdo con los primeros reportes, el choque ocurrió durante la noche del martes en calles de León.

La camioneta de Paola Suárez se impactó contra un vehículo de carga, provocando daños considerables en ambas unidades.

Tras el accidente: Paramédicos acudieron al lugar

Autoridades realizaron labores de tránsito

Servicios de emergencia atendieron a los involucrados

Videos y fotografías del choque comenzaron a circular rápidamente debido a lo aparatoso del impacto.

Así quedó la camioneta de la influencer luego del accidente/X: @TabascoHOY

Camioneta terminó severamente dañada

Las imágenes difundidas muestran la unidad con: Parte frontal destruida

Cristales dañados

Golpes severos en la carrocería

El estado de la camioneta provocó alarma entre usuarios de redes sociales y seguidores de la influencer.

En algunos videos también se observa la presencia de elementos de emergencia trabajando alrededor del vehículo accidentado.

¿Cómo se encuentra Paola Suárez?

Los primeros reportes señalan que Paola Suárez sufrió golpes y lesiones menores, aunque no presentó heridas de gravedad.

La influencer fue valorada por paramédicos y posteriormente permaneció bajo observación médica para descartar complicaciones derivadas del accidente.

Hasta el momento no se reportan víctimas mortales relacionadas con el choque.

Redes sociales reaccionan al accidente

Luego de difundirse las imágenes del percance, seguidores y usuarios en redes sociales comenzaron a enviar mensajes de apoyo a la integrante de Las Perdidas.

La noticia rápidamente se volvió tendencia debido a la popularidad de Paola Suárez en plataformas digitales.

¿Quién es Paola Suárez?

Paola Suárez es una influencer originaria de León, Guanajuato, que alcanzó fama junto a: Wendy Guevara

Kimberly Irene

Karina Torres como parte del grupo conocido como Las Perdidas.

El grupo ganó notoriedad nacional gracias a videos virales, transmisiones en vivo y contenido difundido en redes sociales.

APARATOSO ACCIDENTE



La influencer Paolita Suárez sufrió un accidente en carretera, su camioneta impactó con un camión de Pepsi. La influencer fue trasladada a un hospital. pic.twitter.com/V4eomKDxcn — La Comadrita (@lacomadritaof_) May 20, 2026

Autoridades investigan el accidente

Hasta el momento, autoridades de tránsito continúan revisando las causas del choque y las condiciones en las que ocurrió el accidente.

No se ha informado oficialmente si alguno de los conductores involucrados manejaba a exceso de velocidad o bajo alguna condición que pudiera haber provocado el percance.

Paola Suárez ya había enfrentado momentos complicados