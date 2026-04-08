¿Por qué piden cancelar a Wendy Guevara y a Paola Suárez de Las Perdidas?

Las influencers Wendy Guevara y Paola Suárez, integrantes del popular grupo Las Perdidas, se encuentran en el centro de la polémica luego de que resurgieran en redes sociales videos antiguos donde realizan comentarios considerados inapropiados sobre menores de edad.

Los clips, grabados entre 2017 y 2018, comenzaron a viralizarse recientemente en plataformas como TikTok y X, generando una ola de críticas por el tono de las bromas. En estos fragmentos se escucha a ambas creadoras hacer comentarios de carácter sexualizado mientras conversaban en tono de humor durante sus primeros años en redes sociales.

La difusión del contenido provocó indignación entre usuarios, quienes señalaron que este tipo de expresiones no deben normalizarse, especialmente cuando involucran referencias a menores. La controversia creció rápidamente y colocó a ambas influencers en tendencia.

Videos que grabaron en el pasado, hoy les están cobrando la factura por sus comentarios hacia menores / Redes Sociales

Wendy Guevara rompe el silencio y ofrece disculpas

Ante la presión mediática, Wendy Guevara fue cuestionada por la prensa y respondió directamente sobre la polémica, asegurando que se trata de contenido antiguo y que hoy entiende la gravedad del tema.

"Mira eso fue hace muchos años, no justifico eso porque pues es un tema delicado que pues yo fui una persona que fue violada cuando yo tenía 7 años, 8 años, lo he platicado muchas veces. Obviamente nosotras estábamos jugando queríamos ser polémicas, éramos muy verdes en ese tiempo, ahora ya que somos un poquito más curtidas en redes sociales sabemos que esos temas son muy delicados y muy fuertes y yo sé que la gente se molesta, obvio porque estás hablando de un niño, una niña, yo pido disculpas a todos".

La influencer insistió en que sus comentarios fueron un error y que no buscaban dañar a nadie, aunque reconoció que fueron inapropiados. También destacó que ha aprendido con el paso del tiempo y su crecimiento en redes.

Wendy Guevara explica que sus comentarios fueron un error pero solo estaban bromeando / Redes Sociales

"Yo ya dije en mis redes sociales, obviamente la gente que me conoce y que sabe cómo soy jamás me atrevería, tengo mucho público de niños que me quiere por el pinch* meme de la trenza, entonces no hay una denuncia, no hay nada. La gente que me escribe, me pone, le digo: 'Ve y denuncia, mi amor', porque sí mira, uno no puede lavarse las manos y justificar, no lo puedo justificar porque sí es un comentario feo, denigrante, culer* y si otro lo hubiera dicho yo también andaría atacada, pero es un error, soy humano, a veces decimos tonterías y pendejad*s y pues bueno la vida tiene que seguir, yo jamás le he hecho daño a nadie".

La polémica revive el debate en redes

El caso de Wendy y Paola vuelve a abrir la conversación sobre la responsabilidad de los creadores de contenido y el impacto de lo que publican, incluso años después.

Mientras algunos usuarios consideran que se trata de errores del pasado, otros insisten en que este tipo de contenido no debe minimizarse. Por ahora, ambas influencers han optado por ofrecer disculpas y continuar con sus actividades, aunque el debate en redes sigue activo.