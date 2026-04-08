¿Advertencia? América ya piensa en Cruz Azul: "Qué lindo partido se avecina"

El Club América regresa a la Ciudad de México con sensaciones mixtas tras su incursión en territorio estadounidense. El empate sin goles ante el Nashville en la ida de la serie dejó la moneda en el aire, pero para el plantel azulcrema, la prioridad inmediata se ha trasladado al torneo local, donde espera un duelo de alto voltaje frente a Cruz Azul.

NASHVILLE VS AMÉRICA | MEXSPORT

AMÉRICA CONTENTO CON EL RESULTADO EN NASHVILLE

A pesar de que el marcador no se movió, en el nido de Coapa se valora la solidez recuperada. El defensor Ramón Juárez destacó que mantener la portería invicta era una asignatura pendiente para el grupo, especialmente tras la irregularidad defensiva mostrada en encuentros previos.

"Mantuvimos la consistencia del cero, creo que era importante guardarlo después de algunos partidos y primeramente Dios sé que allá daremos el paso firme para la siguiente ronda", señaló Juárez tras el encuentro.

No obstante, el resultado obliga al América a una victoria obligatoria en la vuelta, ya que la regla del gol de visitante sigue vigente. Un empate con goles en la Ciudad de México otorgaría el pase automáticamente al conjunto de la MLS.

Ramón Juárez I MEXSPORT

LAS ÁGUILAS YA PIENSAN EN CRUZ AZUL

Más allá del compromiso internacional, la atención de las Águilas está totalmente volcada en la Liga MX. El calendario marca el esperado enfrentamiento ante Cruz Azul, un partido que cobra especial relevancia no solo por la rivalidad histórica, sino por el regreso oficial al Coloso de Santa Úrsula, ahora bajo el nombre comercial de Estadio Banorte.

Para Juárez, el ambiente previo al Clásico Joven es inmejorable y entiende que la institución no puede permitirse distracciones en el campeonato doméstico si desean mantenerse en la pelea por el título.

El duelo ante la América no solo es un partido por los tres puntos y la lucha por un puesto en la Liguilla, pues significa el regreso de las Águilas a casa, el ahora Estadio Banorte, por lo que desean sacar una victoria en el Coloso de Santa Úrsula ante uno de sus más grandes rivales.

"Que lindo partido se avecina. Volvemos a nuestra casa. Un gran partido y sabemos que nos jugamos todo también en ese torneo", concluyó el canterano americanista.

Estadio Banorte momentos previos a su reapertura | Imago7