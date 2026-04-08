¿El Azteca mete el primero? André Jardine confía en que América elimine a Nashville en casa

La casa ‘pesa’. América igualó sin goles ante Nashville en el duelo de Ida de Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup. A pesar de no haber hecho gol de visitante, André Jardine, director técnico de las Águilas, destacó que cerrar la eliminatoria en el Estadio Banorte como locales es una ventaja importante para ellos, pues en el Coloso de Santa Úrsula “son más fuertes”.

Raphael Veiga | MEXSPORT

EL ESTADIO AZTECA PESA

Luego del empate 0-0 ante Nashville en GEODIS Park, el estratega brasileño se mostró seguro de cara al partido de Vuelta. Además de asegurar que en el Estadio Azteca el equipo se hace más fuerte, Jardine afirmó que junto con la gente se sentirán más motivados. Incluso, añadió que factores externos también podrían influir en el desarrollo del juego.

Al ser eliminatorias de Ida y Vuelta, André está consciente que cada localía tiene una ventaja. Para América, el entrenador sudamericano aseguró que la altura también puede beneficiarlos, pues Nashville juega apenas 182 metros sobre el nivel del mar, mientras que el Coloso de Santa Ursula alcanza más de 2 mil 240 metros de altitud.

“Creo que América, obviamente, siempre es más fuerte cuando juega en casa. En México tenemos mucha afición a donde vamos y es muy claro, pero en esta competencia el factor local es muy importante, la altura para quien no está acostumbrado es algo que pesa sin duda, más el apoyo de la gente y la motivación de estar en el Estadio Azteca, tenemos que tener un ímpetu ofensivo muy grande, muchas ganas de pasar de fase, de triunfar. Viene un partido hermoso la próxima semana”, dijo el estratega.

André Jardine continúa en la búsqueda del éxito internacional con América | IMAGO7

Previo a este encuentro, Kevin Álvarez causó baja, al igual que Cristian Borja. Por lo tanto, André tuvo que modificar su once inicial, en el cual Isaías Violante jugó un papel importante a la defensiva, además de que incluyó en el once titular a un canterano como Miguel Vazquez.

CONTRATIEMPOS EN COAPA

Ante esto, Jardine confesó que no fue fácil la planeación y el planteamiento de este juego de Ida. Sin embargo, al ser una eliminatoria a dos partidos, el estratega brasileño dijo que era importante manejar este primer duelo, para no irse con desventaja al encuentro de Vuelta.

“Las competiciones mata-mata hay que saber jugarlas. Hoy era un partido bastante complicado en una cancha donde el rival tiene muchos argumentos, ataca con mucha gente. Era importante tener una solidez defensiva con las bajas que tuvimos de último momento de Borja y Kevin. No fue tan simple organizar al equipo. Hay que valorar el empate en. Si aspiramos a algo más en esta competición, cuando juegas en casa tienes que hacer prevalecer y nosotros tenemos esa condición, hay que hace prevalecer el Azteca”, agregó.

América | IMAGO7