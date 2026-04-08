América compensa a abonados en el Estadio Banorte

Los abonados del Club América fueron reasignados en el Estadio Banorte desde la preventa especial para el partido contra Cruz Azul de este sábado y recibirán como beneficio extra la entrada para la Vuelta de la Concacaf ante Nashville del siguiente martes.

Imagen panorámica del nuevo Estadio Banorte | MEXSPORT

ABONADOS DE LAS ÁGUILAS RECIBEN COMPENSACIÓN

Pasar a los abonados de la zona de plateas del Estadio de la Ciudad de los Deportes al Coloso de Santa Úrsula no fue cosa sencilla. Primero porque el inmueble de Tlalpan está en remodelación en una zona lateral al centro, área que no estará habilitada en los partidos de las Águilas, pues se termina de acondicionar para el Mundial.

En el sector lateral bajo del inmueble se quitaron butacas que se utilizaron en el juego entre México y Portugal por unas de mayor comodidad, además terminan áreas de hospitality. Es decir, no se podrá ocupar un sector lateral en estos partidos del América.

Estadio Banorte momentos previos a su reapertura | Imago7

La idea era acomodar a los abonados en esta área lateral, pero al no estar habilitada, se buscó la mejor reasignación posible en la parte de abajo, para no tener que subirlos, en una categoría de menor costo. Así, se acomodaron en la cabecera, en lugares que tienen precio de 1,800 pesos (el abono de todo el torneo cuesta 5 mil).

Además, para reducir la molestia que pueda causar, el Club América decidió incluir a los abonados el boleto para la Vuelta de Concachampions ante Nashville.