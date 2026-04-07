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Futbol

América enfrentará a Nashville en Concacaf con la misión de vencerlo por primera vez

André Jardine en el banquillo del América tras la lesión de Erick 'Chiquito' Sánchez | IMAGO7
Daniel Estrada Navarrete 10:52 - 07 abril 2026
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Este martes, América inicia su eliminatoria de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup ante Nashville, un equipo que se le ha dificultado en los últimos años. A pesar de que el club de la Major League Soccer tiene menos de 10 años de existencia, ha sido un rival que se le complica a las Águilas en tiempos recientes, pues nunca han sido derrotados por el equipo más ganador de México.

En estos casi diez años de existencia, Nashville se ha medido en dos ocasiones al conjunto azulcrema: En ese par de encuentros, el equipo estadounidense no ha perdido. Aunque no ha logrado vencer a las Águilas en 90 minutos, la realidad es que tampoco ha salido derrotado, pues ambas veces se impuso en la tanda de penaltis.

La primera vez que se vieron las caras estos equipos fue el 21 de septiembre de 2022. En aquella ocasión, América y Nashville se enfrentaron en el Showcase de la Leagues Cup. Desde ese entonces, comenzaron a protagonizar su rivalidad en un duelo de múltiples goles, pues en ese primer enfrentamiento hubo un total de seis anotaciones.

Nashville venció a América en la Leagues Cup 2023 | MEXSPORT
Nashville venció a América en la Leagues Cup 2023 | MEXSPORT

Ese partido terminó empatado a tres goles en tiempo regular, por lo que se tuvo que definir desde el manchón penal. Ya en la tanda de penaltis, Nashville se impuso con una pizarra de 4-2, ya que del lado del cuadro de Coapa fallaron tanto Álvaro Fidalgo como Román ‘Mozumbito’ Martínez. Un año después, la revancha llegaría en la misma competición.

El 8 de agosto de 2023, también en Leagues Cup, América y Nashville tuvieron su segundo y último enfrentamiento hasta ese momento. Ese encuentro ya tenía una relevancia mayor, pues eran los Octavos de Final del certamen entre equipos de la Liga MX y la MLS.

Como en el primer juego en que se vieron las caras, fue uno en el que ambos anotaron y protagonizaron espectáculo. En tiempo regular, Nashville se había puesto al frente al minuto 61 con un gol de Walker Zimmerman. A pesar de esto, las Aguilas tuvieron capacidad de reacción y empataron de inmediato con Diego Valdés.

Nashville venció a América en la Leagues Cup 2023 | MEXSPORT
Nashville venció a América en la Leagues Cup 2023 | MEXSPORT

Al 94’, Julián Quiñones completó la remontada del América y puso el 2-1 en el marcador, el cual ya parecía definitivo. Sin embargo, al minuto 99, Nashville empató con un gol de Sam Surridge, gol que significó el 2-2 y que nuevamente llevó a esta rivalidad hasta la tanda de penaltis para definir nuevamente al ganador del encuentro.

Ya en la tanda, América se puso al frente con la pena máxima de Julián Quiñones. Luego Miguel Layun erró su penalti, Alejandro Zendejas, Israel Reyes, Diego Valdés y Álvaro Fidalgo convirtieron, pero en muerte súbita Jonathan Dos Santos falló y cayó América 6-5 en penaltis.

Ahora, esta será la primera ocasión en la que se enfrenten a dos partidos. La eliminatoria correspondiente a los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cuo comenzará este martes 7 de abril en GEODIS Park a las 18:00 horas. El juego de Vuelta se llevará a cabo el martes 14 de abril en el Estadio Banorte a las 21:30 horas.

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