Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

UNAM destaca entre las mejores universidades del mundo en varias disciplinas: ranking 2026

La universidad fortalece su presencia en áreas como Ciencias Sociales, Ingeniería y Medicina./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 11:42 - 07 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La UNAM consolida su prestigio global al incrementar programas en el Top 50 y Top 100 del ranking QS por disciplinas

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reafirmó su posición como una de las instituciones educativas más destacadas a nivel global, luego de que el QS World University Rankings by Subject 2026 reconociera avances significativos en la calidad de sus programas académicos.

En esta edición del ranking, la máxima casa de estudios del país logró incrementar de 31 a 36 disciplinas ubicadas entre las 100 mejores del mundo. Además, pasó de 10 a 12 áreas dentro del Top 50 global, lo que refleja un crecimiento sostenido respecto al año anterior.

La máxima casa de estudios aumentó a 36 disciplinas en el Top 100 global, consolidando su prestigio académico./ Pixabay

Este desempeño confirma el fortalecimiento institucional de la UNAM, impulsado por indicadores clave como la reputación académica, la percepción de empleadores, así como la calidad, impacto y productividad de sus investigaciones.

¿Por qué la UNAM destaca en el ranking QS por disciplinas?

El reconocimiento internacional no es casualidad. El ranking QS evalúa factores como las citas por publicación, la red internacional de investigación y la calidad académica, elementos en los que la UNAM ha mostrado avances relevantes en los últimos años.

Uno de los rubros más sobresalientes es el de Artes y Humanidades, donde la institución se posicionó en el lugar 20 a nivel mundial. Asimismo, en Ciencias Sociales y Administración alcanzó el puesto 41, consolidando su presencia en áreas clave del conocimiento.

También destacan otras áreas como Ingeniería y Tecnología, así como Ciencias de la Vida y Medicina, donde la universidad ha logrado mantenerse dentro de los estándares internacionales más exigentes.

La máxima casa de estudios aumentó a 36 disciplinas en el Top 100 global, consolidando su prestigio académico./ Pixabay

Crece la presencia global de la UNAM

El avance de la UNAM en este ranking no solo refleja mejoras académicas, sino también su papel como referente en América Latina y el mundo. El incremento en disciplinas posicionadas evidencia una estrategia sólida de investigación, docencia y vinculación internacional.

Además, carreras específicas como Antropología, Estudios del Desarrollo y Lenguas han logrado posicionarse entre las mejor evaluadas, lo que demuestra la diversidad y fortaleza de la oferta educativa de la institución.

La reputación académica y la investigación de calidad impulsan el crecimiento internacional de la UNAM./ Pixabay
Últimos videos
Lo Último
13:08 Lluvias y calor en México 2026: SMN prevé precipitaciones por arriba del promedio de abril a junio
12:41 Cuidado con el “hola mamá”: así funciona la estafa en WhatsApp que roba tu dinero
12:38 FOX y Concacaf anuncian renovación de derechos para Champions Cup por cuatro años
12:30 Credencialización del Servicio Universal de Salud inicia el 13 de abril: adultos mayores serán los primeros
12:28 ¡De lujo! Neuer y Kane regresan al once titular del Bayern para enfrentar al Real Madrid
11:56 ¿Te toca saldo a favor del SAT 2026? Estos contribuyentes reciben devolución
11:49 El 'villano' inesperado: Son pone en alerta a México rumbo a 2026
11:46 ¡Se acaba el tiempo! América, Cruz Azul, Tigres y Toluca están entre los clubes que no han cumplido con la Regla de Menores
11:42 UNAM destaca entre las mejores universidades del mundo en varias disciplinas: ranking 2026
11:30 PSG vs Liverpool: ¿Cuándo y dónde ver la ida de los Cuartos de Final de la Champions League?
Tendencia
1
Futbol ¡A romper el cochinito! América confirma precios para su regreso al Estadio Banorte contra Cruz Azul
2
Empelotados Richard Ledezma se encara con camarógrafo tras ‘roce’ en el Chivas vs Pumas
3
Futbol ¿Iván Alonso viajó con Cruz Azul para el partido de la Copa de Campeones Concacaf?
4
Lucha Liv Morgan muestra secuelas tras ataque de la chilena Stephanie Vaquer
5
Fórmula 1 ¿Mejoras en Cadillac? Checo Pérez apunta al GP de Miami
6
Futbol Vinicius defiende a Mbappé y afirma tener una "conexión increíble" con él dentro y fuera de la cancha
Te recomendamos
Lluvias y calor en México 2026: SMN prevé precipitaciones por arriba del promedio de abril a junio
Contra
07/04/2026
Lluvias y calor en México 2026: SMN prevé precipitaciones por arriba del promedio de abril a junio
Cuidado con el “hola mamá”: así funciona la estafa en WhatsApp que roba tu dinero
Contra
07/04/2026
Cuidado con el “hola mamá”: así funciona la estafa en WhatsApp que roba tu dinero
FOX y Concacaf anuncian renovación de derechos para Champions Cup por cuatro años
Futbol
07/04/2026
FOX y Concacaf anuncian renovación de derechos para Champions Cup por cuatro años
Credencialización del Servicio Universal de Salud inicia el 13 de abril: adultos mayores serán los primeros
Contra
07/04/2026
Credencialización del Servicio Universal de Salud inicia el 13 de abril: adultos mayores serán los primeros
¡De lujo! Neuer y Kane regresan al once titular del Bayern para enfrentar al Real Madrid
Futbol
07/04/2026
¡De lujo! Neuer y Kane regresan al once titular del Bayern para enfrentar al Real Madrid
¿Te toca saldo a favor del SAT 2026? Estos contribuyentes reciben devolución
Contra
07/04/2026
¿Te toca saldo a favor del SAT 2026? Estos contribuyentes reciben devolución