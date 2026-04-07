UNAM destaca entre las mejores universidades del mundo en varias disciplinas: ranking 2026

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reafirmó su posición como una de las instituciones educativas más destacadas a nivel global, luego de que el QS World University Rankings by Subject 2026 reconociera avances significativos en la calidad de sus programas académicos.

En esta edición del ranking, la máxima casa de estudios del país logró incrementar de 31 a 36 disciplinas ubicadas entre las 100 mejores del mundo. Además, pasó de 10 a 12 áreas dentro del Top 50 global, lo que refleja un crecimiento sostenido respecto al año anterior.

La máxima casa de estudios aumentó a 36 disciplinas en el Top 100 global, consolidando su prestigio académico./ Pixabay

Este desempeño confirma el fortalecimiento institucional de la UNAM, impulsado por indicadores clave como la reputación académica, la percepción de empleadores, así como la calidad, impacto y productividad de sus investigaciones.

¿Por qué la UNAM destaca en el ranking QS por disciplinas?

El reconocimiento internacional no es casualidad. El ranking QS evalúa factores como las citas por publicación, la red internacional de investigación y la calidad académica, elementos en los que la UNAM ha mostrado avances relevantes en los últimos años.

Uno de los rubros más sobresalientes es el de Artes y Humanidades, donde la institución se posicionó en el lugar 20 a nivel mundial. Asimismo, en Ciencias Sociales y Administración alcanzó el puesto 41, consolidando su presencia en áreas clave del conocimiento.

También destacan otras áreas como Ingeniería y Tecnología, así como Ciencias de la Vida y Medicina, donde la universidad ha logrado mantenerse dentro de los estándares internacionales más exigentes.

La máxima casa de estudios aumentó a 36 disciplinas en el Top 100 global, consolidando su prestigio académico./ Pixabay

Crece la presencia global de la UNAM

El avance de la UNAM en este ranking no solo refleja mejoras académicas, sino también su papel como referente en América Latina y el mundo. El incremento en disciplinas posicionadas evidencia una estrategia sólida de investigación, docencia y vinculación internacional.

Además, carreras específicas como Antropología, Estudios del Desarrollo y Lenguas han logrado posicionarse entre las mejor evaluadas, lo que demuestra la diversidad y fortaleza de la oferta educativa de la institución.