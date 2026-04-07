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Lluvias y calor en México 2026: SMN prevé precipitaciones por arriba del promedio de abril a junio

El clima combinará calor intenso y tormentas, generando condiciones contrastantes./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:08 - 07 abril 2026
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Las autoridades señalaron que, aunque en abril las lluvias serán cercanas al promedio histórico, en los meses siguientes se espera un aumento más notable

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que México enfrentará un periodo climático marcado por lluvias por arriba del promedio entre los meses de abril y junio de 2026, acompañado de altas temperaturas en distintas regiones del país.

De acuerdo con los pronósticos oficiales, este comportamiento climático se dará tras un inicio de primavera con condiciones secas, pero con una transición hacia un incremento significativo de precipitaciones conforme avance la temporada.

Las autoridades señalaron que, aunque en abril las lluvias serán cercanas al promedio histórico, en los meses siguientes se espera un aumento más notable, lo que podría generar impactos en diversas zonas del territorio nacional.

Abril tendrá precipitaciones normales, pero con altas temperaturas en gran parte del país./ RS

¿Cómo será el clima en México durante abril, mayo y junio?

El SMN detalló que durante abril se registrarán lluvias dentro de los niveles normales, pero con la presencia de altas temperaturas, especialmente en regiones del norte, occidente y sureste del país.

Para mayo y junio, el pronóstico indica un incremento en las precipitaciones, superando los promedios históricos en varias entidades. Este escenario podría estar asociado a sistemas meteorológicos propios de la temporada y a condiciones oceánicas que favorecen la formación de lluvias.

Asimismo, el calor continuará siendo un factor importante, con ambientes calurosos a muy calurosos en gran parte del país, lo que generará contrastes entre temperaturas elevadas y episodios de lluvia intensa.

Para mayo y junio se espera un incremento significativo de lluvias en diversas regiones./ RS

Lluvias coincidirán con el Mundial 2026

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es que este periodo de lluvias intensas coincidirá con eventos de gran relevancia internacional como el Mundial de Futbol 2026, que tendrá a México como una de las sedes.

Esto podría implicar desafíos logísticos y de organización, especialmente en ciudades donde se espera mayor afluencia de visitantes y donde las condiciones climáticas podrían variar entre calor extremo y precipitaciones constantes.

El clima combinará calor intenso y tormentas, generando condiciones contrastantes./ RS
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