'Hormiga' González y Julián Quiñones superan a Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé

Los delanteros no abundan en el futbol mexicano y hoy podemos presumir de tener a dos de los máximos goleadores a nivel mundial, superando registros de leyendas como Cristiano Ronaldo y el propio Kylian Mbappé. Julián Quiñones y Armando González durante la Temporada 2025/2026 se codean junto a nombres de talla internacional como Harry Kane, Erling Haaland y los dos anteriormente comentados.

Julián Quiñones en la llegada de la Selección Mexicana para el amistoso contra Portugal | MEXSPORT

Sumando únicamente los goles anotados en el torneo de sus respectivas ligas, el delantero del Al-Qadisiya acumula 26 goles durante el año futbolístico actual, cifra que lo sitúa como el segundo mejor romperredes del orbe, sólo por detrás de Harry Kane con 31 anotaciones en el Bayern Munich y quien actualmente es el líder en la carrera por la Bota de Oro de la UEFA.

Con los mismos 26 goles está Ivan Toney, atacante del Al-Alhi de Arabia Saudita que pelea junto con Quiñones el título de goleo en la temporada.

Julián Quiñones con la Selección Mexicana | MEXSPORT

La “Hormiga” González con su doblete contra los Pumas el domingo pasado, llegó a los 24 tantos y se posiciona en el cuarto puesto de los mejores anotadores de la temporada a nivel mundial. El delantero de las Chivas se consagró campeón de goleo en el Apertura 2025 con 12 dianas y en el semestre actual ya registra otras 12, que lo tienen como líder de goleo en solitario con cuatro encuentros por disputar frente a Tigres, Puebla, Necaxa y Xolos.

Por detrás de los dos mexicanos se encuentran figuras del futbol europeo como el colombiano Luis Suárez, que también ha marcado 24 goles con el Sporting de Lisboa. Cristiano Ronaldo del Al Nassr y Kylian Mbappé del Real Madrid comparten el sexto puesto con 23 anotaciones, seguidos de Erling Haaland del Manchester City con 22 en la Premier League.

Hormiga festeja el empate ante Pumas con Ángel Sepúlveda | MEXSPORT