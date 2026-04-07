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Doña Carlota ’N’ y sus hijos pasarían el resto de su vida en prisión: Fiscalía pide cientos de años

Los acusados solicitaron continuar con un juicio ordinario para poder defenderse / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:36 - 07 abril 2026
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El caso que desató polémica por “defender su casa” en Chalco avanza en tribunales del Edomex

El caso de Doña Carlota ’N’ y sus hijos sigue dando de qué hablar… y no es para menos. Lo que comenzó como un intento por recuperar su vivienda en Chalco podría terminar con una condena que prácticamente los dejaría en prisión de por vida.

Este día se llevó a cabo la audiencia intermedia por el doble homicidio ocurrido en 2025, donde el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) solicitó penas contundentes: 140 años de prisión para la señora y hasta 210 años para sus hijos, Mariana 'N' y Eduardo 'N'.

Doña Carlota y sus hijos tuvieron su primera audiencia intermedia por el doble homicidio ocurrido en 2025 / Especial

¿Qué decidió el juez?

Tras escuchar la petición de la Fiscalía, el juez puso sobre la mesa dos opciones para los acusados:

  • Aceptar su responsabilidad y optar por un juicio abreviado

  • O continuar con un juicio ordinario

Los tres imputados eligieron la segunda opción, lo que significa que el proceso será más largo, pero les permitirá presentar pruebas y defenderse plenamente.

Doña Carlota 'N' tuvo su audiencia virtual ya que se encuentra en prisión domiciliaria / Redes Sociales

Sin embargo, la audiencia fue suspendida debido a la ausencia del abogado de las víctimas, por lo que se reanudará el próximo 20 de abril en el Centro Penitenciario de Chalco.

El caso: cuando “defender tu casa” terminó en tragedia

Los hechos ocurrieron en abril de 2025 en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en Chalco, cuando Doña Carlota y sus hijos acudieron a su vivienda presuntamente invadida. Ante la negativa de los ocupantes de abandonar el inmueble, la mujer abrió fuego.

El resultado fue devastador:

  • Murieron Justin Márquez, de 19 años, y su padre Esau Márquez, de 51 años

  • Un menor de 15 años resultó herido

La señora empezó a ganar simpatía de la gente en redes por 'defender' su casa de unos paracaidistas en Chalco / Redes Sociales

Más implicados en el caso

Este caso no solo involucra a la familia de Carlota. También hay personas señaladas como invasores:

  • Uno de ellos ya fue sentenciado a 6 años de prisión

  • Otra mujer enfrenta proceso penal en Texcoco

  • Y una más permanece prófuga

Un juicio que marcará precedente

El proceso continuará con la presentación de pruebas clave:

  • Más de 10 testigos

  • Videos

  • Peritajes

Mientras tanto, Doña Carlota sigue el proceso bajo prisión domiciliaria, mientras que sus hijos permanecen detenidos. El caso ha dividido opiniones: ¿se trató de defensa legítima o de un acto que cruzó la línea de la ley?

La próxima audiencia se reanudará el próximo 20 de abril en el Centro Penitenciario de Chalco / Especial
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