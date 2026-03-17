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Doña Carlota “N” deja la cárcel: le conceden prisión domiciliaria tras caso de Chalco
La polémica por el caso de Carlota “N” dio un nuevo giro. Un juez del Poder Judicial del Estado de México determinó modificar su medida cautelar, por lo que la mujer de 74 años abandonará la prisión preventiva y continuará su proceso desde su domicilio.
La decisión llega luego de que un Juzgado Sexto de Distrito le concediera un amparo, lo que obligó a revisar su situación legal. Hasta ahora, Carlota permanecía internada en el penal de Huitzilzingo, en Chalco, acusada de doble homicidio calificado.
¿Por qué le dieron prisión domiciliaria?
Durante la audiencia, la defensa argumentó factores como su edad avanzada y problemas de salud, incluyendo diabetes que se habría agravado en prisión, además de la necesidad de tratamiento constante con insulina.
Aunque anteriormente se le había negado este beneficio por riesgo de fuga, ahora el juez determinó que puede seguir su proceso en casa, pero bajo estrictas condiciones.
Estas son las medidas que deberá cumplir
Para obtener el beneficio, Carlota “N” deberá acatar varias restricciones:
Garantía económica de 250 mil pesos
Uso obligatorio de brazalete electrónico
Prohibición de salir del país
No acercarse a víctimas ni ofendidos
Prohibición de aproximarse al domicilio del menor C.C.B. o a su escuela
El caso que desató todo
Carlota “N” enfrenta cargos por el uso de arma de fuego contra presuntos invasores de su vivienda en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en hechos ocurridos el 1 de abril de 2025, donde dos personas perdieron la vida.
El caso generó gran debate público, pues posteriormente se confirmó que la propiedad pertenecía legalmente a la familia.
Incluso, en febrero de 2026, un juez condenó a Víctor Eladio Pérez Ortiz a seis años de prisión por despojo de inmueble en agravio de Mariana “N”, hija de Carlota.
La familia también sigue en proceso
Cabe destacar que Eduardo “N” y Mariana “N”, hijos de Carlota, continúan procesados en el mismo penal por delitos relacionados con el incidente.
Aunque la imputada ahora enfrentará el proceso desde casa, el caso aún está lejos de concluir.