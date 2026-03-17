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Contra

Doña Carlota “N” deja la cárcel: le conceden prisión domiciliaria tras caso de Chalco

Sus problemas de salud le ayudaron para poder abandonar la prisión / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:25 - 17 marzo 2026
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La señora, de 74 años, pagará fianza, usará brazalete electrónico y no podrá acercarse a víctimas

La polémica por el caso de Carlota “N” dio un nuevo giro. Un juez del Poder Judicial del Estado de México determinó modificar su medida cautelar, por lo que la mujer de 74 años abandonará la prisión preventiva y continuará su proceso desde su domicilio.

La decisión llega luego de que un Juzgado Sexto de Distrito le concediera un amparo, lo que obligó a revisar su situación legal. Hasta ahora, Carlota permanecía internada en el penal de Huitzilzingo, en Chalco, acusada de doble homicidio calificado.

Doña Carlota fue detenida junto a sus hijo por la muerte de 2 personas que invadieron su casa en Chalco / Redes Sociales

¿Por qué le dieron prisión domiciliaria?

Durante la audiencia, la defensa argumentó factores como su edad avanzada y problemas de salud, incluyendo diabetes que se habría agravado en prisión, además de la necesidad de tratamiento constante con insulina.

Aunque anteriormente se le había negado este beneficio por riesgo de fuga, ahora el juez determinó que puede seguir su proceso en casa, pero bajo estrictas condiciones.

Un juez aceptó el argumento de la defensa sobre su edad avanzada y problemas de salud / Especial

Estas son las medidas que deberá cumplir

Para obtener el beneficio, Carlota “N” deberá acatar varias restricciones:

  • Garantía económica de 250 mil pesos

  • Uso obligatorio de brazalete electrónico

  • Prohibición de salir del país

  • No acercarse a víctimas ni ofendidos

  • Prohibición de aproximarse al domicilio del menor C.C.B. o a su escuela

El caso que desató todo

Carlota “N” enfrenta cargos por el uso de arma de fuego contra presuntos invasores de su vivienda en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en hechos ocurridos el 1 de abril de 2025, donde dos personas perdieron la vida.

La señora debe pagar una fianza económica de 250 mil pesos y usar brazalete electrónico / Redes Sociales

El caso generó gran debate público, pues posteriormente se confirmó que la propiedad pertenecía legalmente a la familia.

Incluso, en febrero de 2026, un juez condenó a Víctor Eladio Pérez Ortiz a seis años de prisión por despojo de inmueble en agravio de Mariana “N”, hija de Carlota.

La familia también sigue en proceso

Cabe destacar que Eduardo “N” y Mariana “N”, hijos de Carlota, continúan procesados en el mismo penal por delitos relacionados con el incidente.

Aunque la imputada ahora enfrentará el proceso desde casa, el caso aún está lejos de concluir.

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