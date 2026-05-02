Fallece Alex Zanardi, leyenda de la F1 y héroe paralímpico

El mundo del deporte se ha teñido de luto este sábado al ser confirmada la noticia del fallecimiento de Alex Zanardi a los 59 años de edad, una de las figuras más inspiradoras de la historia contemporánea.

El italiano, cuya vida fue una constante batalla contra la adversidad, deja un vacío inmenso tanto en las pistas de automovilismo como en el movimiento paralímpico internacional.

Zanardi es recordado no solo por su talento al volante, sino por la increíble fortaleza que mostró tras el accidente que cambió su vida para siempre, convirtiéndose en un faro de esperanza para millones de personas.

Alex Zanardi en competencia

¿Quién fue Alex Zanardi?

Para entender la magnitud de su pérdida, hay que recordar el evento que marcó un antes y un después en su carrera. En 2001, durante una carrera de la Serie CART en Alemania, Zanardi sufrió un brutal choque que le provocó la amputación de ambas piernas. En aquel momento, la mayoría pensó que su vida deportiva había terminado, pero Alex tenía otros planes.

Tras una recuperación que los médicos calificaron de milagrosa, Zanardi regresó a las competencias. Sin embargo, su mayor éxito llegó fuera de los autos: se convirtió en un atleta de élite en el ciclismo de mano (handbike).

Representando a Italia, ganó múltiples medallas de oro en los Juegos Paralímpicos (Londres 2012 y Río 2016), demostrando que las limitaciones solo existen en la mente.

Alex Zanardi sufrió un accidente | AP

Zanardi compitió en la Fórmula 1 para equipos como Jordan, Lotus y Williams, y fue doble campeón de la Serie CART en Estados Unidos. Su carisma y su eterna sonrisa, incluso en los momentos más oscuros tras su accidente y posteriores problemas de salud, lo convirtieron en un embajador global de la superación personal.