Colapinto rueda en Buenos Aires y los argentinos se ilusionan con una posible vuelta de la Fórmula 1

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto corrió el domingo por las calles de Buenos Aires en una exhibición que convocó a unas 500 mil personas y que busca posicionar a la ciudad como una posible sede de un Gran Premio.

“Estoy muy feliz de haber venido acá porque es algo que quería hacer hace mucho tiempo, verlos a todos acá en mi país, es un orgullo enorme”, agradeció el piloto.

Colapinto realizó cuatro salidas al circuito que se improvisó en el barrio de Palermo. Portando la insignia de la escudería BWT Alpine con el número 43, en la primera vuelta condujo un monoplaza Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 que evocó las acústicas de carrera de hace una década.

Franco Colapinto durante la exhibición de Fórmula 1 en Alpine | AP

Colapinto mostró la potencia de su vehículo en las rectas de las avenidas Libertador y Figueroa Alcorta, y regaló trompos y “donas”, que quedaron marcadas, como recuerdo, en el asfalto. También se sintieron con el olfato, debido a que el olor a caucho quemado invadió el ambiente.

El automovilismo es uno de los deportes más populares de Argentina. Las competencias locales convocan miles de personas todos los fines de semana en todo el país, en viajes que incluyen campamentos y asados.

Ese fervor se vio en Buenos Aires el domingo, con una multitud que pone en Colapinto sus esperanzas de volver a los tiempos de gloria que marcaron al deporte nacional. Con bengalas de humo, banderas y camisetas de Argentina -también de Boca Juniors, el club de fútbol del piloto-, el público colmó gradas, veredas y hasta balcones de edificios.

Franco Colapinto en una réplica del auto de F1 conducido por Juan Manuel Fangio | AP

Se dieron cita muchos padres con hijos que siguen el campeonato mundial por la presencia del argentino, otros que conocen a Colapinto desde Fórmula 2, y, sobre todo, presencia de público femenino, como analizó la propia F1 en un estudio que confirma que tres de cada cuatro nuevos fans que se sumaron a la categoría en el último año son mujeres.

El evento tuvo todas las características de un tradicional Road Show de F1, con carteles escritos a mano, boxes, celebridades e interpretaciones del himno con artistas locales, en este caso, Patricio Sardelli de la banda de rock Airbag.

El armado del circuito y las gradas demandaron un intenso trabajo logístico que incluyó un extenso despliegue policial con vías cortadas al tránsito desde varios días antes. Los accesos estuvieron por momentos colapsados, y se generaron filas superiores a una hora para poder ingresar.

Franco Colapinto durante la exhibición de Fórmula 1 en Alpine | AP

La segunda ovación de la tarde llegó cuando Colapinto condujo una réplica del icónico “Flecha de plata” con el que la leyenda del automovilismo Juan Manuel Fangio se consagró campeón del mundo en los años 50. El piloto blandeó una bandera argentina durante el recorrido.

Luego de otra vuelta acelerando el F1 de Alpine, el joven volverá al circuito en una recorrida sobre un bus descapotable para saludar al público.

El piloto bonaerense de 22 años se convirtió así en el primer argentino en girar con un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires, como parte de las primeras actividades de la máxima categoría del automovilismo mundial en la capital argentina después de 14 años, que despierta la esperanza de volver a contar con un Gran Premio.

Franco Colapinto durante la exhibición de Fórmula 1 en Alpine | AP

La última carrera se celebró en abril de 1998 que ganó el alemán Michael Schumacher, con su Ferrari. El secretario de deportes de la Ciudad de Buenos Aires. Fabián Turnes, reveló a The Associated Press que las conversaciones con el equipo de Colapinto para concretar la exhibición comenzaron hace 5 meses.

El funcionario destacó la oportunidad de mostrar a la ciudad en el exterior y, al mismo tiempo, “darle la posibilidad a Franco, que se fue desde muy chiquito fuera del país, de estar cerca de la gente que lo sigue cada vez que le toca correr”.

El piloto, surgido de la escuela de Williams, disputa su tercera temporada de la F1, la primera que completará de inicio a fin, y a pesar de ser acompañado por el público de su país, de momento no había tenido un masivo baño de masas en su tierra natal.

🫨🫨🫨 pic.twitter.com/VpxC3DtM5h — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) April 26, 2026

La ocasión también sirvió para que Colapinto se encuentre con su abuela Rosa, quien nunca lo había visto correr. “Mi viejo y mi vieja vienen a verme, pero mi abuela no puede ir y que sea acá tan cerca de su casa para mí es algo muy lindo”, afirmó el piloto.

Turnes añadió que el evento está enmarcado en la “búsqueda del sueño de la gran mayoría de los argentinos de que vuelva una fecha de la Fórmula 1” a la ciudad. “Ojalá que después de este show podamos demostrarle a la Fórmula 1 lo que generamos y que volvamos dentro de muy poquito a tener un GP en Argentina”, dijo un esperanzado Colapinto.

En ese sentido, la ciudad dispone de la posibilidad de hacer un circuito callejero —a pesar de la reticencia de muchos pilotos a este tipo de pistas--, o disponer del autódromo municipal, en reformas para acoger una fecha de Moto GP en 2027 pero que contempla “la inversión completa para Fórmula 1”, tal como postuló a la prensa el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.