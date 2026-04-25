Checo Pérez critica la nueva era de la Fórmula 1: "nadie la entiende"
La temporada actual de la Fórmula 1 ha estado marcada por un debate constante en torno al reglamento técnico que se implementó este año. Las modificaciones en los monoplazas han generado críticas, y una de las voces más recientes en sumarse ha sido la de Sergio 'Checo' Pérez, quien considera que los cambios han hecho la competición "menos divertida y entendible".
Durante un evento en la Ciudad de México, el ahora piloto de Cadillac no dudó en compartir su perspectiva, en un tono que recuerda a las directas declaraciones de su excompañero Max Verstappen. Pérez afirmó que la F1 actual es incomprensible y que la experiencia al volante ha perdido parte de su encanto.
Una Fórmula 1 más compleja y menos divertida
Al ser cuestionado sobre la nueva reglamentación y las diferencias con la Temporada 2024, su última con Red Bull, el tapatío fue contundente en su análisis.
"Sí, definitivamente es muy diferente esta Fórmula 1, y la realidad es que nadie la entiende; ni los ingenieros, ni nosotros los pilotos. Es una realidad que los autos no son tan divertidos como eran antes", declaró el mexicano.
Pérez contrastó el modelo de competición anterior, donde la velocidad pura y la habilidad del piloto eran determinantes, con el panorama actual. Según él, el nuevo reglamento ha desplazado el foco hacia otros factores, como la gestión de la energía y la carga de los monoplazas, que ahora tienen un peso mayor en el resultado final.
"Es una Fórmula 1 nueva, muy complicada, muy diferente a lo que veníamos haciendo", explicó. "Como piloto buscas ir siempre lo más rápido posible, pero ahora tiene un papel más relevante la parte eléctrica y de recarga, eso la hace muy diferente y por eso nos ha costado tanto trabajo", concluyó Pérez, refiriéndose a la curva de aprendizaje que enfrentan todos los equipos.
Próxima cita del calendario
Tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita debido al conflicto en Medio Oriente, la acción de la Fórmula 1 se reanudará del 1 al 3 de mayo con la celebración del Gran Premio de Miami.