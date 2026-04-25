Checo Pérez critica la nueva era de la Fórmula 1: "nadie la entiende"

La temporada actual de la Fórmula 1 ha estado marcada por un debate constante en torno al reglamento técnico que se implementó este año. Las modificaciones en los monoplazas han generado críticas, y una de las voces más recientes en sumarse ha sido la de Sergio 'Checo' Pérez, quien considera que los cambios han hecho la competición "menos divertida y entendible".

Durante un evento en la Ciudad de México, el ahora piloto de Cadillac no dudó en compartir su perspectiva, en un tono que recuerda a las directas declaraciones de su excompañero Max Verstappen. Pérez afirmó que la F1 actual es incomprensible y que la experiencia al volante ha perdido parte de su encanto.

Checo Pérez y Valtteri Bottas durante las pruebas de pretemporada | MEXSPORT

Una Fórmula 1 más compleja y menos divertida

Al ser cuestionado sobre la nueva reglamentación y las diferencias con la Temporada 2024, su última con Red Bull, el tapatío fue contundente en su análisis.

"Sí, definitivamente es muy diferente esta Fórmula 1, y la realidad es que nadie la entiende; ni los ingenieros, ni nosotros los pilotos. Es una realidad que los autos no son tan divertidos como eran antes", declaró el mexicano.

Checo Pérez antes de una prueba | MEXSPORT

Pérez contrastó el modelo de competición anterior, donde la velocidad pura y la habilidad del piloto eran determinantes, con el panorama actual. Según él, el nuevo reglamento ha desplazado el foco hacia otros factores, como la gestión de la energía y la carga de los monoplazas, que ahora tienen un peso mayor en el resultado final.

"Es una Fórmula 1 nueva, muy complicada, muy diferente a lo que veníamos haciendo", explicó. "Como piloto buscas ir siempre lo más rápido posible, pero ahora tiene un papel más relevante la parte eléctrica y de recarga, eso la hace muy diferente y por eso nos ha costado tanto trabajo", concluyó Pérez, refiriéndose a la curva de aprendizaje que enfrentan todos los equipos.

Próxima cita del calendario

Tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita debido al conflicto en Medio Oriente, la acción de la Fórmula 1 se reanudará del 1 al 3 de mayo con la celebración del Gran Premio de Miami.