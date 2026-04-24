Fórmula 1 regresa a Turquía a partir de 2027

El Gran Premio de Turquía regresa al calendario de la Fórmula 1 a partir de la próxima temporada por primera vez desde 2021, con un acuerdo inicial de cinco años.

GP de Turquía 2020 | AP

Tras el anuncio inicial del viernes por parte del gobierno turco y el presidente Recep Tayyip Erdogan , la Fórmula 1 y su organismo rector lo confirmaron, mientras Yuki Tsunoda recorría a toda velocidad una importante avenida del centro de Estambul en un coche de Red Bull en dirección al palacio de Dolmabahçe, a orillas del Bósforo.

En los últimos años hemos fortalecido nuestra posición como uno de los baluartes de estabilidad en la región, lo cual es una gran señal de que somos apreciados como un país digno de confianza y de que nuestra hospitalidad también es valorada por el mundo”, dijo Erdogan a las afueras del palacio.

Checo Pérez durante el Gran Premio de Japón 2026 | AP

Erdogan afirmó que el acuerdo tendría una duración de "al menos cinco años".

El circuito Istanbul Park, a las afueras de la ciudad, albergó la Fórmula 1 por primera vez entre 2005 y 2011, y la carrera del próximo año sería la primera desde que Turquía regresó al calendario en 2020 y 2021 tras la interrupción causada por la pandemia de COVID-19. Valtteri Bottas ganó la carrera más reciente con Mercedes.

En el circuito de Estambul se han vivido muchos momentos memorables en la historia de nuestro deporte, y me entusiasma comenzar el siguiente capítulo de nuestra colaboración, brindando a los aficionados la oportunidad de disfrutar de carreras aún más increíbles en un lugar verdaderamente fantástico”, declaró el director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.

Lando Norris | AP

La noticia llega después de que la guerra de Irán causara graves trastornos en el deporte en la región y obligara a la Fórmula 1 a cancelar las carreras previstas para este mes en Bahréin y Arabia Saudí.

Eso dejó un gran vacío en el calendario de este año. El Gran Premio de Miami, la próxima semana, será la primera carrera de F1 desde el Gran Premio de Japón del 29 de marzo.

El regreso de la Fórmula 1 a Estambul era algo que se esperaba desde que Domenicali dijera en febrero que era una de las candidatas a volver.

Max Verstappen, piloto de Red Bull, abandonó el Gran Premio de China | AP

Añadió que lugares como el Parque de Estambul y el circuito de Portimão, que acogerá el Gran Premio de Portugal el próximo año, demuestran que la Fórmula 1 no se centra demasiado en las carreras urbanas en lugares glamurosos.

Estos pueden ser algunos de los eventos más lucrativos de la Fórmula 1, como el Gran Premio de Las Vegas , pero generalmente son menos populares entre los pilotos que los circuitos construidos específicamente para ello.

“La participación en Turquía no está confirmada al 100%. Estén atentos a las novedades sobre Turquía, permítanme decirlo así”, declaró Domenicali en aquel momento. “Esto también es para responder a quienes decían que había demasiadas carreras callejeras. Las nuevas que se avecinan son en circuitos, no en la calle”.

Lewis Hamilton en la pretemporada en Bahréin | AP

El regreso de Turquía y Portugal el próximo año coincidirá con la salida del Gran Premio de los Países Bajos, la carrera de casa del tetracampeón Max Verstappen, tras seis años en el calendario . El Gran Premio de Bélgica y la segunda carrera española en el Circuit de Barcelona-Catalunya se celebrarán en años alternos a partir de 2027, liberando así un espacio adicional.

La Fórmula 1 estimó el viernes que cuenta con 19 millones de aficionados en Turquía, y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, calificó el regreso de la carrera como "un poderoso reflejo del continuo crecimiento global y el atractivo de nuestro deporte".

El circuito de Istanbul Park era muy popular entre los pilotos y su larga curva ocho, de alta velocidad, solía considerarse una de las curvas más difíciles del mundo.

Felipe Massa es el piloto más exitoso en el Gran Premio de Turquía, con tres victorias consecutivas para Ferrari entre 2006 y 2008, mientras que Lewis Hamilton ha ganado la carrera dos veces.