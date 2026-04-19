Fórmula 1: ¿Cómo le fue a Doriane Pin en su primera prueba con Mercedes?

Un nuevo capítulo en la historia de la Fórmula 1 se escribió este fin de semana, luego de que Doriane Pin completó una sesión de pruebas en el auto de la categoría con Mercedes. La francesa ya había adelantado que tendría esa oportunidad y ahora fue la escudería de Brackley la que compartió imágenes de este importante momento.

"Un momento histórico para Doriane Pin. Al volante de un coche de F1 por primera vez", escribió en su publicación Mercedes, que por primera vez en su historia subió a una mujer a un auto de Fórmula 1, el W12, el cual fue el que Lewis Hamilton y Valtteri Bottas pilotaron en la Temporada 2021.

Doriane Pin en su sesión de pruebas con Mercedes a bordo de un W12 | X: @MercedesAMGF1

¿Cómo le fue a Doriane Pin en su prueba con Mercedes?

La campeona reinante de la F1 Academy, pero que actualmente compite en el Campeonato de Resistencia, salió a la pista de Silverstone, en donde recorrió un total de 200 kilómetros. Para prepararse, Doriane realizó mucho trabajo de simulador, además que en la sesión de este fin de semana contó con el apoyo de George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

Driving a Formula 1 car for the first time is something I will carry with me forever 🥹



An incredibly proud and emotional moment for me and my family. I learned so much about myself and took so much from that experience. pic.twitter.com/1ryugM76Rg — PIN DORIANE (@DorianePin) April 19, 2026

"Conducir un coche de F1 por primera vez hoy fue increíble. Estoy muy agradecida por esta oportunidad y por estar rodeada de este equipo tan extraordinario. Fue una oportunidad única y me aseguré de disfrutar al máximo del día, además de dar lo mejor de mí", declaró la pilota de 22 años.

Doriane Pin con Toto Wolff | @dorianepin

Destacó que para ella el W12 algo totalmente novedoso, "más grande y más potente", pero que se sintió con confianza. "Si bien ser mujer piloto no me define, fue genial demostrar de lo que somos capaces. Fue un día muy emotivo”, finalizó Doriane, quien se sumó como pilota de desarrollo en Mercedes apenas este año.

An unforgettable day! 🙌



Reigning @F1Academy Champion and @MercedesAMGF1 Development Driver Doriane Pin drives an F1 car for the first time 👊#F1 pic.twitter.com/P9ptRKD8GW — Formula 1 (@F1) April 18, 2026

Mujeres en la Fórmula 1

Hasta ahora, solo cinco mujeres han formado parte de un fin de semana de Fórmula 1, en la qualy o en la carrera, y solo una hasta ahora, Lella Lombardi, ha sumado puntos. La italiana finalizó en el sexto puesto del Gran Premio de España 1975, pero como se disputó el 60 por ciento de la carrera, solo se le concedió medio punto con March-Ford.

La también italiana Giovanna Amati en 1992 con Brabham fue, hasta ahora, la última mujer que intentó clasificar en un Gran Premio. Desde entonces, varias han pasado como pilotas de desarrollo o de pruebas, de las cuales la última fue la mencionada Susie Wolff. Mientras que Jessica Hawkins en 2023 con Aston Martin fue la última en realizar una prueba privada antes de Pin este fin de semana.