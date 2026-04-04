Wolff aclara la postura de Mercedes sobre las órdenes de equipo entre Russell y Antonelli

Toto Wolff considera prematuro definir un piloto prioritario para el Campeonato Mundial, mientras que Kimi Antonelli prefiere no pensar todavía en una posible batalla por el título.

Tras las tres primeras citas de la Temporada 2026 de Fórmula 1, todo apunta a que el campeonato podría decidirse en un duelo interno en Mercedes. Bajo el nuevo reglamento técnico, la escudería alemana se mantiene invicta hasta la fecha.

Toto Wolff y George Russell tras la victoria del británico en el GP de Australia | AP

George Russell se impuso en la carrera inaugural en Australia, mientras que Andrea Kimi Antonelli logró la victoria en las dos pruebas siguientes, en China y Japón. Además, Russell se adjudicó el sprint de Shanghái. A pesar de este dominio, el jefe del equipo, Toto Wolff, se muestra cauto ante la idea de una lucha por el título entre sus dos pilotos.

"Primero que nada, debemos mantener los pies en el suelo", afirmó Wolff. "Hemos completado tres carreras y el coche funciona bien, así que nuestro deber es seguir trabajando para proporcionarles un monoplaza con el que puedan continuar ganando", recordó.

Toto Wolff, director de Mercedes, durante la pretemporada en Bahréin | AP

Wolff advierte que la situación podría cambiar rápidamente y anticipó que sus rivales reducirán la distancia. Por ello, al ser preguntado, el austriaco s que es demasiado pronto en la temporada para favorecer a uno de sus pilotos en la lucha por el campeonato.

"Hacia el final de la temporada, analizaremos la clasificación y veremos si es necesario tomar alguna medida", explicó el director del equipo. "Pero por ahora, les damos total libertad a ambos", enfatizó.

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, tras su victoria en el GP de Japón 2026 | AP

Antonelli: "La lucha por el título no es una prioridad"

Esta filosofía no es nueva en Mercedes. Durante la intensa rivalidad entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg por el título mundial entre 2014 y 2016, las Flechas de Plata siempre garantizaron igualdad de oportunidades para sus dos pilotos.

Por su parte, el propio Antonelli aseguró que ni siquiera contempla un posible duelo por el campeonato. "Sinceramente, no pienso en eso", comentó sobre una hipotética batalla contra su compañero de equipo. "Me concentro en mí mismo, en lo que debo hacer, y en ejecutar correctamente los procedimientos, las salidas y el pilotaje", añadió el italiano.

Además, Antonelli lanzó una advertencia: "Creo que Ferrari y McLaren se acercarán»" Al igual que Wolff, el joven piloto considera que la prioridad de Mercedes es mantener a raya a la competencia.