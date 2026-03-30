Kimi Antonelli rompe marca histórica de Lewis Hamilton tras su victoria en Suzuka

Tres Grandes Premios en 2026 y ya vivimos historia. Después de su victoria en el Circuito de Suzuka, Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, rompió su segundo récord de la Temporada 2026 en la Fórmula 1: ahora es el corredor más joven en liderar el Campeonato de Pilotos en los más de 70 años de la Categoría Reina.

Andrea Kimi Antonelli, oriundo de Bolonia, comenzó de manera meteórica la Temporada 2026 de la Fórmula 1, pues en el Gran Premio de China se convirtió en el poleman más joven de la historia. El de las Flechas Plateadas superó a Sebastian Vettel en el segundo fin de semana de la competencia.

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, ganador del Gran Premio de Japón 2026 | AP

Kimi Antonelli supera a Lewis Hamilton

La más reciente victoria del italiano en el País del Sol Naciente logró que llegara a 72 puntos en el Campeonato de Pilotos, superando a su compañero, George Russell, quien cuenta con 63 unidades tras su cuarto lugar en Suzuka.

Con 19 años y 216 días, Andrea Kimi Antonelli superó a Lewis Hamilton como el piloto más joven en la historia de la Fórmula 1. El actual corredor de Ferrari fue el más joven -22 años y 126 días- cuando lideró el Mundial de 2007, después de un segundo lugar en el Gran Premio de España 2007, en apenas su cuarta carrera en la Categoría Reina.

En dicha temporada, el Siete Veces Campeón del Mundo terminó en el segundo lugar en el Campeonato de Pilotos, solamente detrás de Kimi Räikkönen, por un solo punto. Kimi Antonelli aún tiene mucho camino por recorrer, pero ahora buscará ser el más joven en llevarse los máximos honores.

Lewis Hamilton, Ferrari | AP

¿Quién es el piloto más joven en ser Campeón del Mundo?

El piloto más joven en ganar el Campeonato de Pilotos es el histórico alemán Sebastian Vettel. El nacido en Heppenheim logró su primer título mundial en 2010, a los 23 años, cuatro meses y 11 días; ganó tres Mundiales más con Red Bull.

Después de Vettel está Lewis Hamilton, quien ganó su primer campeonato con 23 años, nueve meses y 26 días. El británico logró dicho título en apenas su segunda temporada, con la escudería McLaren.