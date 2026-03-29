"Fue realmente extraño": Colapinto dio su postura sobre lo ocurrido con Bearman

Las nuevas normativas de la Fórmula 1 ya cobraron su primera víctima, luego del accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón 2026. El británico perdió el control de su auto y se estrelló contra las barreras, en un incidente que involucró a Franco Colapinto.

El argentino estaba en recuperación de energía, por lo que estaba girando a una velocidad mucho menor con su Alpine. Por ello, cuando el Haas lo alcanzó, Ollie evitó el contacto, pero se salió de pista e hizo un trompo antes de chocar contra el muro.

Franco Colapinto en el Circuito de Suzuka durante el Gran Premio de Japón 2026 | AP

Franco Colapinto dio su testimonio osobre lo ocurrido con Bearman

Fue en la Vuelta 22, luego de la parada en boxes de ambos, que Bearman se acercó a Colapinto con una velocidad de cierre muy grande respecto a la del argentino en la zona de la curva Spoon. Para evitar el contacto con el argentino, el británico se fue al césped, donde perdió el control del auto antes de hacer un trompo y estrellarse contra el muro.

"Fue realmente extraño, para ser honesto. Yo estaba un poco expuesto. Creo que la diferencia de velocidad era tan grande, tan amplia. Es casi como si uno estuviera en una vuelta de salida y el otro estuviera en una vuelta lanzada", declaró Colapinto ante los medios.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Insistió que fue "muy raro" la manera en que Ollie tomó la curva a una velocidad muy superior y aseguró que en ningún momento hizo algún movimiento en la pista. "Se vuelve realmente complicado cuando las rectas no son rectas y él está girando, porque no estamos en una línea recta, estamos un poco en curva".

"Creo que en algunos puntos se vuelve realmente peligroso. Nunca me moví ni nada por el estilo. Creo que la diferencia de velocidad, los restos de goma... son muchas cosas", y por último celebró que Bearman no haya sufrido mayor daño. "Me alegra que esté bien. Lo vi caminando en el paddock y parece estar bien", finalizó.

Ollie Bearman durante el Gran Premio de Japón 2026 | AP

¿Cómo está Oliver Bearman tras su choque en Japón?

Afortunadamente el piloto británico pudo salir del auto por su propio pie, aunque fue claro que tuvo molestias en la pierna derecha. Bearman fue al centro médico, donde le realizaron una radiografía y se detectó que no hubo fracturas, aunque sí tuvo una contusión en la rodilla derecha.

"Tenía una diferencia de velocidad enorme con respecto al coche que iba delante de él, así que tuvo que apartarse. Entonces pisó la hierba y se estrelló. Fue aterrador", explicó el jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu, sobre el accidente en Sky Sports F1.