La FIA se posiciona tras el accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón 2026

Las nuevas normativas de la Fórmula 1 ya cobraron su primera víctima, luego del accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón 2026. El británico perdió el control de su auto y se estrelló contra las barreras, en un incidente que involucró a Franco Colapinto.

El argentino estaba en recuperación de energía, por lo que estaba girando a una velocidad mucho menor con su Alpine. Por ello, cuando el Haas lo alcanzó, Ollie evitó el contacto, pero se salió de pista e hizo un trompo antes de chocar contra el muro.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

La postura de la FIA ante el accidente de Bearman

Tras lo ocurrido, pilotos como Sergio 'Checo' Pérez consideraron que el accidente fue consecuencia de las nuevas regulaciones, ya que la parte eléctrica del motor y la recarga de la misma provoca muchas variaciones de velocidades.

Así quedó el auto de Ollie Bearman en el Gran Premio de Japón tras su choque | X: @F1

Al respecto, la Federación Internacional Automóvil (FIA) publicó un comunicado este domingo respecto a lo ocurrido. En ese sentido, el organismo anunció que en abril realizarán varias reuniones para revisar las áreas de mejora de la nueva normativa.

"Este reglamento incluye, por diseño, una serie de parámetros ajustables, especialmente en lo relativo a la gestión energética, que permiten la optimización basada en datos reales", se lee en el texto publicado por la FIA.

Detalló que todas las partes involucradas acordaron realizar "una revisión estructurada tras la fase inicial de la temporada, para recopilar y analizar datos suficientes". Añadió que ajustes particulares en relacionados con "la gestión energética, requiere una simulación cuidadosa y un análisis detallado".

Oliver Bearman durante el Gran Premio de Japón 2026 | AP

"En esta etapa, cualquier especulación sobre la naturaleza de los posibles cambios sería prematura. Se comunicarán más actualizaciones a su debido tiempo", y señaló que "seguirá colaborando estrechamente y de forma constructiva (...) para garantizar el mejor resultado posible".

¿Cómo está Oliver Bearman tras su choque en Japón?

Afortunadamente el piloto británico pudo salir del auto por su propio pie, aunque fue claro que tuvo molestias en la pierna derecha. Bearman fue al centro médico, donde le realizaron una radiografía y se detectó que no hubo fracturas, aunque sí tuvo una contusión en la rodilla derecha.

"Tenía una diferencia de velocidad enorme con respecto al coche que iba delante de él, así que tuvo que apartarse. Entonces pisó la hierba y se estrelló. Fue aterrador", explicó el jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu, sobre el accidente en Sky Sports F1.