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Fórmula 1

Fuerte accidente retrasa el Gran Premio de Japón 2026

Lewis Hamilton en el Gran Premio de Japón 2026 | AP
Emiliano Arias Pacheco 23:46 - 28 marzo 2026
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Un choque en la Porsche Cup retrasó la carrera en el Circuito de Suzuka por casi 15 minutos

El Gran Premio de Japón de Fórmula 1 sufrió un retraso inesperado en su inicio debido a daños en el Circuito de Suzuka, provocados por un fuerte accidente en la Porsche Cup, categoría previa al evento principal. La FIA confirmó que las vueltas de formación tuvieron que aplazarse mientras se realizaban trabajos de reparación en la pista.

El incidente ocurrió en la curva 12, una de las zonas más técnicas del trazado japonés, lo que obligó a los organizadores a intervenir de inmediato para garantizar la seguridad de los pilotos. Como consecuencia, no solo se retrasó la formación, sino también la vuelta previa al arranque de la carrera.

La situación generó expectativa entre los aficionados, ya que el italiano Andrea Kimi Antonelli tenía todo listo para salir desde la pole position en una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1.

Retraso en Suzuka previo al arranque de la F1

La FIA detalló que los daños en el asfalto requerían atención inmediata tras el accidente en la categoría monomarca. Este tipo de incidentes en carreras soporte puede impactar directamente en la programación del evento principal, como ocurrió en esta ocasión en Suzuka.

El retraso obligó a reorganizar los tiempos del inicio, afectando la logística y la preparación de los equipos en parrilla. Sin embargo, las condiciones de seguridad fueron la prioridad antes de permitir que los monoplazas salieran a pista.

Finalmente, la carrera arrancó a las 23:14 horas, tiempo del centro de México, luego de que las autoridades confirmaran que el circuito estaba en condiciones óptimas para competir.

Gran Premio de Japón 2026 | AP

¿Cómo influyó el retraso en el inicio del GP de Japón?

A pesar del contratiempo, el inicio de la carrera no decepcionó. Oscar Piastri, piloto de McLaren, protagonizó una largada destacada que le permitió tomar el liderato del Gran Premio de Japón desde los primeros metros.

El desempeño del australiano sorprendió en un arranque condicionado por la espera previa, demostrando concentración y capacidad de reacción tras el retraso. Su salida fue clave para posicionarse como el principal protagonista de la competencia.

Oscar Piastri tomó la cima tras una gran largada | AP
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