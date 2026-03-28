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Fórmula 1

Checo Pérez revela problemas mecánicos en su auto tras chocar con Albon en prácticas de Japón

Checo Pérez en las prácticas del GP de Japón | AP
Checo Pérez en las prácticas del GP de Japón | AP
Esteban Gutiérrez 10:39 - 28 marzo 2026
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Sergio Pérez enfrentó una jornada adversa en el arranque del Gran Premio de Japón. Un incidente con Alexander Albon durante la primera sesión de entrenamientos libres y posteriores fallos en su monoplaza comprometieron su rendimiento en el circuito de Suzuka.

El piloto mexicano de Red Bull admitió que su coche presentó problemas que limitaron su participación en la segunda práctica, donde finalizó en la decimonovena posición. A pesar de un inicio prometedor, el día se torció rápidamente.

Checo Pérez en las prácticas del GP de Japón | AP
Checo Pérez en las prácticas del GP de Japón | AP

"Me perdí una tanda al final de la sesión debido al incidente con Alex Albon, lo que afectó al resto del día, ya que salimos tarde por la tarde", explicó el tapatío.

"Cuando finalmente salí, tuvimos otro problema con la distribución de energía y perdimos mucho tiempo por vuelta", añadió, refiriéndose a las dificultades que le relegaron en la tabla de tiempos.

Desafortunadamente para Pérez, su fortuna el sábado fue la misma y no pudo tener un buen desempeño durante la clasificación, pues saldrá desde la 19na posición para la carrera.

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