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Futbol

¿Indirecta para Chivas? El polémico mensaje de Alan Pulido tras la eliminación del Rebaño

El veterano delantero se fue del Rebaño Sagrado sin pena ni gloria en su segunda etapa
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 22:37 - 16 mayo 2026
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El exdelantero rojiblanco publicó un mensaje en redes sociales que muchos aficionados interpretaron como una crítica al ataque actual del Guadalajara

Alan Pulido volvió a generar conversación entre la afición de Chivas luego de publicar un polémico mensaje en redes sociales tras la eliminación rojiblanca ante Cruz Azul en el Clausura 2026.

La publicación rápidamente comenzó a viralizarse entre aficionados rojiblancos, quienes interpretaron el mensaje como una indirecta hacia los delanteros actuales del Guadalajara después de la eliminación en semifinales.

Chivas volvió a sufrir falta de contundencia

Durante la serie ante Cruz Azul, el ataque rojiblanco volvió a quedar señalado por la falta de contundencia en momentos importantes.

Ángel Sepúlveda disutando un balón con Chivas | MEXSPORT

En el partido de vuelta, varios delanteros intentaron aparecer para cambiar el rumbo de la eliminatoria, siendo el caso de Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín y Santiago Sandoval, pero ninguno logró marcar diferencia en el marcador.

Incluso Sergio Aguayo tuvo participación en el encuentro y protagonizó una increíble falla que pudo haber sido el pase de Chivas a la Final y otra por una posible mano dentro del área de Cruz Azul que generó reclamos por parte de la afición rojiblanca.

Sin embargo, el Guadalajara terminó quedando eliminado con marcador global de 4-3.

Sergio Aguayo, jugador de Chivas | IMAGO7

Pulido sigue siendo recordado por el título de 2017

La publicación de Alan Pulido también provocó nostalgia entre muchos aficionados de Chivas, especialmente porque el delantero sigue siendo recordado como el último centrodelantero rojiblanco que marcó en una final de Liga MX ganada por el club.

Aunque su segunda etapa fue muy olvidable, Pulido fue pieza clave en el título del Clausura 2017 ante Tigres, campeonato que permanece como uno de los momentos más importantes en la historia reciente del Guadalajara.

A pesar de que su salida del club estuvo rodeada de distintas polémicas y tensiones, el atacante todavía mantiene peso entre parte de la afición rojiblanca, especialmente por lo conseguido durante aquella etapa campeona.

Alan Pulido en Chivas I IMAGO7
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