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Futbol

“A todos se nos quitó jugadores”: Joel Huiqui descarta que se condicione el campeonato por no tener seleccionados

Alfredo Olivarez Ramírez 00:01 - 17 mayo 2026
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El técnico cementero aseguró que todos los equipos se han visto afectados por las convocatorias internacionales y confía en que Cruz Azul podrá sobreponerse para pelear por la décima estrella

El director técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui, habló sobre las complicaciones que enfrentan los equipos durante el torneo debido a las convocatorias de jugadores a sus respectivas selecciones nacionales y dejó claro que esas situaciones forman parte de la competencia.

Previo a la final, el estratega cementero fue cuestionado sobre si un posible campeonato podría verse condicionado por las ausencias de futbolistas convocados, tema que ha generado debate en las últimas semanas dentro del futbol mexicano.

Joel Huiqui asegura que todos los equipos enfrentan las mismas bajas

Lejos de entrar en polémica, Huiqui consideró que todos los clubes atraviesan circunstancias similares y que cada plantilla debe estar preparada para responder cuando se presentan bajas importantes.

Semifinal Vuelta Chivas vs Cruz Azul | MEXSPORT

Habría que evaluarlo, pero la calidad de jugadores que hay en todos los equipos es una oportunidad para todos; a todos se nos quitaron jugadores, a unos más y a otros menos

En ese sentido, hay que mejorar para que, cuando pase esto, se pueda seguir mejorando. Espero verlos festejando, levantando la décima

El entrenador celeste destacó que este tipo de situaciones también representa una oportunidad para que otros futbolistas tengan minutos y demuestren su capacidad dentro del equipo, especialmente en instancias decisivas.

Cruz Azul, en el Estadio Jalisco | MEXSPORT

Cruz Azul mantiene la ilusión de conquistar la décima

Además, Huiqui señaló que el futbol mexicano debe seguir trabajando en fortalecer sus planteles y procesos para evitar que las convocatorias internacionales afecten el rendimiento colectivo de los clubes durante la competencia.

El técnico de Cruz Azul también reiteró la ilusión que existe dentro del plantel por conseguir un nuevo campeonato para la institución y darle a la afición la ansiada décima estrella, objetivo que se ha convertido en una motivación constante para jugadores y cuerpo técnico a lo largo de la temporada.

Cruz Azul, en el Estadio Jalisco | IMAGO7
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